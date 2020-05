Insändare: Plus i kanten för V efter beslut om Utposten 1

Det rör sig i Gävle Kommun. Vänstern har tagit sitt förnuft tillfånga och skall nu rösta nej till vindkraften i Utposten 1. Troligen har man sett Uppdrag Granskning på tv häromveckan hur man kan handskas med bolagsbyten och pengaflöden i vindkraftparken i Västernorrland.

Vi är många som funderar hur ett bolag med ett aktiekapital på endast 50 000 kr skall klara av att bygga Utposten 1 i Gävlebukten för kanske miljardbelopp. Men det är väl samma sak här att man säljer bolaget så snart man fått godkännande från Miljödomstolen och Gävle kommun och har alla bygghandlingar klara. Då är det dags för ett större riskkapitalbolag från Kina eller Tyskland att träda in.

Om nu allt går igenom och bygget kommer igång finns då pengar avsatta för nedmonteringen av alla verk efter att de gjort sitt i femton, tjugo år. Naturligtvis inte. När Vindkraftverken tjänat ut, så säljs de till ett nytt bolag som kan sättas i konkurs och då helt plötsligt är det Gävle kommun, som har ansvaret för nedmonteringen. Cirka 3 miljoner per styck. Eller skall de få stå kvar där ute. Då kan man ringa SVT och låta programmet Glömda byggnader vara med och göra ett reportage.

Det här med nedmontering och pengar till detta gäller naturligtvis alla vindkraftverk i hela landet. Finns det över huvud taget en enda vindkraftpark där man avsatt pengar för nedmonteringen. Troligen inte. Ett vindkraftverk är ingen bra affär. Det generera knappt sin egen el för tillverkningskedjan och alla transporter och byggnation och nedmontering.

Ändå håller Miljöpartiet och några till på och propagerar för denna energiform. Frågan är om man inte stirrat sig blind på vindkraften och inte riktat blicken lite längre bort. Till Frankrike till exempel. Där håller man nu på och bygger ett fusionskraftverk i samarbete med England och USA. Detta kommer troligen att bli framtidens energikälla. Totalt fritt från alla utsläpp. Eller varför tittar man inte på att vidareutveckla våra kärnkraftverk och ta tillvara det bränsle som ligger oanvänt i kapslar under jord? Där har man bara utnyttjat runt 20 procent och lämnat resten till nedbrytning under 1000 år. Med stora problem och protester. Nu finns tekniken att använda detta kärnbränsle och utnyttja det till 95 procent och lämna resterande 5 till nedbrytning under mindre än 100 år.

Innan ni tar beslut i fullmäktige om vindkraftverken i Utposten 1 och alla andra nya projekt som kommer, borde ni ta kontakt med Chalmers i Göteborg och be kärnkraftsforskarna där komma upp och hålla utbildningsseminarier för er, så ni får veta vad som finns inom energiproduktionen i världen i framtiden. För det verkar ingen av er veta, men ända tar ni beslut om dessa vindkraftsparker till monster och miljöförstörande anläggningar.

Ni borde skämmas.

Kenneth Bognesand