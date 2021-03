Insändare: Politikerna glömmer den svage – som behöver bidrag

Man skriker från högern att bidrag är inte bra, bidrag ska man inte ha. Jag säger bidrag är bra för den som behöver det, för den som är svag på arbetsmarknaden, för den som har det svårt att få ett riktigt jobb, för den som har krämpor i sin kropp, där åldern tagit ut sin rätt, den som kämpar år efter år att hitta ett jobb men aldrig kommer fram de finns.

Men ni politiker, vänster till höger, glömmer den svage, som vill men inte får och kan. Visst kan du stoppa in dem i Samhall eller andra jobb, gärna där du slipper betala så mycket för dem, en gratis arbetskraft. Men tyvärr är det så att alla inte passar in i den välfärd som finns just nu.

Snart där