Insändare: Protester mot våldet har mötts med mer polisövervåld

Efter det brutala mordet på George Floyd i maj i år har USA skakats av protester som kräver ett slut på det dödliga våld som polisen framför allt riktar mot svarta amerikaner. Ironiskt nog tycks dessa protester mot våld ha mötts av än mer polisövervåld. Här är två exempel.

Andrea Sahouri är 24 år och arbetar som journalist på en lokal tidning i Iowa, USA. Den 31 maj i år finns hon på plats för att bevaka Black Lives Matter-protesterna i Des Moines, Iowa.

Under demonstrationen uppmanar polisen deltagarna att skingra sig, samtidigt som de skjuter tårgas in i folksamlingen. Andrea springer som alla andra bort från tårgasen men grips då av polisen och förs bort i polisbil, trots att hon flera gånger skriker att hon är journalist och visar sitt id-kort. Hon släpps senare men är åtalad för att ha stört polisens ingripande och för att inte ha lytt polisens begäran att demonstranterna skulle skingras. Rättegång väntas under våren 2021. Vi anser att Andrea åtalas för att ha gjort sitt jobb! Att journalister är närvarande vid demonstrationer är centralt för att vi, allmänheten, ska förstå vad som pågår. Pressens närvaro garanterar också vår rättighet att fredligt demonstrera.

Amnesty kräver att åtalet mot Andrea läggs ned omedelbart och att polisen respekterar journalisters och medias rätt att bevaka protester

Derrick Graham är en av de ledande i ett kollektiv som arbetar mot rasism och polisbrutalitet i New York. Han har också varit drivande i sommarens BLM-protester. Derrick är åtalad på två punkter: misshandel mot polis efter att ha pratat högt i en megafon, och för att ha försvårat en myndighets arbete.

I ett försök att tysta honom använder sig New York-polisen av skrämseltaktik. Ett dussintal poliser försöker ta sig in i Derricks lägenhet. Det är en enorm polisinsats med stöd av helikopter och hundar. Allt detta sker utan arresteringsorder. Polisen ger sig iväg först när en stor skara demonstranter samlas och media börjar ställa frågor.

Det verkar som om polisen försökt tysta en framträdande svart demonstrant. De tycks ha brutit mot sina egna riktlinjer och New Yorks distriktsåklagare har inlett en utredning av händelsen. Polisen ska skydda rätten att fredligt protestera, inte motarbeta den.

Amnesty kräver att insatsen mot Derrick utreds och att de ansvariga ställs till svars.

Sigbrit Nordvall, Amnestygrupp 129, Sandviken