Insändare: "Räddningen" av hälsocentralerna hör hemma i papperskorgen

Undertecknare av denna insändare är två 70-plussare med politiskt aktiv bakgrund och väl förtrogna med de politiska turerna i Region Gävleborg i nutid. Anledningen denna gång till att vi fattat våra pennor är den häpnadsväckande nyheten att Gävleborgs Regionstyrelse med Socialdemokraterna i spetsen vid Regionfullmäktigesammanträdet i februari 2021 kommer att lägga fram ett förslag till ”Förändringarna skall rädda Hälsocentralerna i Gävleborg”. Detta är ett citat från ett uttalande av Regionrådet Magnus Svensson (C) från i november 2020 vid en debatt med Patrik Stenvard (M).

”Räddningen” av Hälsocentralerna, håll i er nu kära läsekrets och nuvarande och framtida vårdtagare ser ut som följer: Minskade krav på läkarnärvaro och friare regler kring öppettider handlar om att flytta makten ut till Hälsocentralerna. Vad detta innebär för konsekvenser gentemot vårdtagarna ordas det sparsamt, men vi skall redovisa några fakta som belyser vad som menas med ”räddningsförändringarna”.

I dag måste en specialistläkare i allmän medicin finnas på plats när hälsocentralen har öppet, men om Region Gävleborgs förslag godkänns i februari blir minimikravet en dag i veckan. ”Som invånare skulle jag vara väldigt orolig, säger Elisabeth Månsson Ryden, allmänspecialist i Ljusne”

Det tidigare citerade regionrådet Magnus Svensson (C) för sin del, pekar på förbättringar genom att uttalade krav på öppettider tas bort och allmänspecialist skall finnas på plats minst en dag i veckan. Övrig tid kan allmänspecialisten finnas tillgänglig på telefon – i dag måste en sådan läkare finnas fysiskt på plats när hälsocentralen är öppen. Vi för vår del anser att man eventuellt kan kontakta läkaren per telefon inte har att göra med hälsovård. Det kan väl inte anses som framsteg. Fråga vad en kategori äldre och en del andra med för den delen, har för erfarenheter när man söker läkare och bot per telefon.

13 legitimerade läkare inom Region Gävleborg har beskrivit att om förslaget till förändringar antas ser de det som ”ett ödesbeslut”. Om förslaget går igenom medför det dessutom att en annan möjlighet som tillämpas idag med tiden bortfaller. Nämligen möjligheten att på hälsocentralerna utbilda AT- och ST-läkare i allmän medicin, samtidigt som man därmed stänger dörren för att successivt eliminera bristen på allmänläkare.

En förändring i enlighet med liggande förslag ser vi inte som en positiv utveckling för hälsovården i Gävleborg varken kort- eller långsiktigt, och ännu svårare har vi för att upptäcka i vilket avseende vårdtagaren i någon mening skulle gynnas. Tvärtom! Att effektivisera vården skall ständigt finnas med i handlande och beslutstagande och vården måste få kosta. Titta på de enkäter som gjorts på senare tid och lägg märke till att sjukvården prioriteras högst av svenska medborgare.

Alla politiska beslutsfattare stora som små skall ha detta i åtanke innan man ens nämner besparingar. Sjukvården måste ständigt tillföras tillräckliga resurser för att fungera tillfredsställande för alla. Vi skriver alla. Det kan inte vara svårt att förutse behoven då åldrandet är en långsam process.

I många regioner i Sverige är man på god väg att realisera de nationella riktlinjerna om förstärkt och utbyggd primärvård. Följ dessa och lyssna alltid på professionen inom vården. Då slipper ni som i detta fall lägga ner tid, pengar och arbete på något som hör hemma i papperskorgen.

Kent Olsson, Hofors

Joe Eriksson Glad, Sandviken