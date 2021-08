Insändare: SD har visst blivit inbjudna till Gävle Pride

Sverigedemokraterna i Gävle röstade tidigare i år emot kommunalt stöd till arrangemanget Gävle Pride med hänvisning till att deras parti portats som deltagare. Under de senaste dagarna, bland annat under en debatt som fördes under Gävle Pride i den direktsända studion, har man offentligt fortsatt driva denna felaktiga tes. Detta är en rakt igenom (för den som varit den som faktiskt skickat dem inbjudan) bisarr lögn, och behöver därför bemötas.

Precis tvärtom vad Mattias Eriksson Falk påstår, så har Sverigedemokraterna varit direkt inbjudna till Gävle Pride under fem år – på samma villkor som alla andra partier invalda i Gävle kommunfullmäktige. Man har precis som alla andra partier med mandat i Gävle kommun, fått en direkt inbjudan till partiet att delta i det årliga politikersamtalet.

Från Sverigedemokraterna har också följande representanter deltagit:

2016: Markus Andersson

2017: Marcus Lagerroos

2018: Marcus Lagerroos

2019: ingen anmäldes trots direkt inbjudan

2020: ingen anmäldes trots direkt inbjudan

I övrigt har alla de andra partier som genom åren medverkat med egna aktiviteter eller med ett ekipage i Gävle Pride-parad anmält sig helt själva och av eget engagemang. Denna chans har även Sverigedemokraterna också haft, genom den öppna inbjudan som funnits för alla organisationer, partier och medborgare i hela Gävle. De har hittills dock aldrig nyttjat den.

Emelie Lundin, styrelseledamot och arrangör av Gävle Pride 2016–2020 (samt avsändare av den personliga inbjudan som Sverigedemokraterna och de andra partierna i Gävle fått vartenda av dessa år)