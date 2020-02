Insändare: Skäms ni som flyger!

Nu när vi vet hur illa det är med klimatet måste vi göra förändringar i vår vardag och anpassa oss till klimatet. Det är många som inte bryr sig, istället så flyger de på utlandsresor. De flyger även inrikes, både i arbetet och på fritiden, vilket jag inte kan förstå. När vi flyger så är det på naturens bekostnad och vi förstör framtiden för oss unga! Det är därför vi borde minska vårt flygande och ta tåg istället.

Tåg är miljövänligt och ger inga utsläpp. Så om vi tar tåg släpper vi inte ut lika mycket koldioxid. Vi måste tänka på våra framtida barn och barnbarn, de ska kunna leva på en frisk planet som mår bra.

Det är mysigt att åka tåg. Man ser den fina omgivningen som man kanske inte skulle ha sett om man hade flugit. Man blir också mer orienterad när man åker genom städer och byar.

Många säger att flyga tar kortare tid än att åka tåg, men är det verkligen så? Om man ska åka från Stockholm till Malmö med flyget så tar det ungefär lika lång tid som att åka tåg samma sträcka. Ska man flyga åker man först till Arlanda, lämnar in väskor och genomgå pass- och kroppskontroll, checkar in och kanske äter någonting. Dessutom är det mycket väntan. Man ska vara på plats två timmar innan flyget ska gå. Och under denna tid så har de som tagit tåget redan hunnit en fjärdedel av sträckan.

Flygplanen släpper ut 74 000 gånger mer koldioxid än tågen, alltså är tåg 74 000 gånger bättre än flygen.

Människor flyger alldeles för mycket, både utomlands och inrikes. När klimatet är som det är så måste man anpassa sig till det och välja något annat färdmedel. Tåg är ett av de bästa färdmedlen eftersom det är både miljövänligt och mysigt. Regeringen måste sänka prisen på tågbiljetterna så att fler kan ta ett miljövänligt alternativ.

Ni som vill resa och upptäcka världen, ta tåget och bidra till ett bättre klimat!

Sigrid Sandenor