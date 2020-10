Insändare: Skärpning alla studenter – sprid inte smittan

Jag blir verkligen upprörd för framtida akademiker… Smittspridningen bara ökar bland de unga studenterna, men många av dem verkar inte ta detta på allvar. Skärpning!

Vissa studenter försöker verkligen göra allt för att smittan inte ska sprida sig. Något som upprör mig är att vissa föreningar och kåren fortsätter att ha platsverksamheter som ingenting har hänt. Visst att de inte har stora pubkvällar eller nattklubbskvällar och de påstår att allt är ”corona-säkert”. Vi alla är medvetna om att det faktiskt smittar när vi är inomhus, relativt nära varandra och att om den smittade tar i något. Viruset kan överleva på samma plats i flera dagar!

Det finns andra sätt att kunna ha event för sina medlemmar, använd fantasin och teknikens underverk! Vissa föreningar under högskolan har klarat av detta. Till exempel Personalvetarnas uppesittarkväll via Zoom som verkade vara lyckat, eller Pedagogerna i Gävles introduktionsdag via Zoom som översteg 100-strecket.

Slutligen hoppas jag att det kommer bli en förändring. Jag är säker på att ingen skulle vilja att denna pandemi existerade, vilket den nu gör, tyvärr. Alla måste ta sitt ansvar, detta gäller speciellt Högskolan i Gävle, aktiva styrelser i de olika föreningar och kåren. Ni är studenternas förebilder och ni behöver bevisa att ni verkligen är det i detta läge som hela världen står inför. Skärp er!

Mvh F.D. aktiv student inom föreningslivet