Insändare: Skärpning Migrationsverket – dags att ge besked till de unga

Ungdomar som omfattas av nya gymnasielagen kom hit 2015 och har efter fem år i Sverige ännu inte fått besked om de får stanna här. Fem år i ovisshet kring var i världen man kan fortsätta sitt liv. Finns det någon som vill ha en sådan situation? Är det rimligt att vi som välfärdsland utsätter tusentals unga människor för den behandlingen?

Just nu kämpar ungdomarna med att klara av skolan på egen hand och hitta sommarjobb. För att få jobba måste du ha tillstånd att vistas i Sverige och ha ett giltigt arbetstillstånd. Gymnasielagen ger tillfälliga tillstånd. För många tog de första 13 månadernas tillstånd slut under hösten 2019 och de skickade in ansökan om förlängning för resterande studietid. Fortfarande är det många som väntar på sina svar. Migrationsverket har ännu inte handlagt deras ärenden. Efter fem månader!

Den som går utbildning inom vård och omsorg och söker jobb får inget sommarjobb förrän den kan visa upp sitt beslut från Migrationsverket. Det är beskedet från Gävle kommun. Hur ska ungdomarna kunna jobba när Migrationsverket inte sköter sin del av uppdraget?

Så motiverade och återigen motarbetade av systemen