Insändare: Skolpersonalen förtjänar respekt – inte en ny bombmatta varje fredag

Skolpersonal är ett härdat släkte, det är ett faktum som jag efter tio år i yrket kan konstatera med säkerhet. Det här tycks vara ett faktum som även politiker och tjänstemän är medvetna om, men deras vetskap om detta tycks inte leda till den respekt och beundran som kåren som helhet förtjänar.

Vore det så skulle man inte som nu behandla personalen som man gör när man hattar fram och tillbaka, tar beslut som kan ändras när som helst och i ändringen raderar hundratals timmar av dedikerat lärararbete. När man tar ett stort beslut kring när- och distansundervisning så måste personalen få chansen att planera för det, så är det inte idag. Man tar ett beslut att ta in elever en fredag och redan på måndagen ska en hel årskurs återigen ta skolan i besittning, all planering åker naturligtvis ut genom fönstret i det läget.

Gymnasieettorna kommer tillbaka, och veckan efter tvåor och veckan efter det treor. Ok, härdat släkte biter ihop och planerar om. Under veckan börjar det diskuteras vilken grupp som ska vara ”prioriterad” i verksamheten och politiker går ut i media och har åsikter, politiker som själva har barn i trean och därför kanske inte borde göra sig själva till någon frontfigur i just den diskussionen.

Vad tror ni händer med den planering som hundratals gymnasielärare snabbt arbetat ihop efter beslutet från föregående fredag? Hej fönster! Möt planering.

Men vips sker ett nytt möte och man ändrar plötsligt på fredagen att det inte längre är tvåorna som kommer in på skolan utan istället tas treorna in. Vad tror ni händer med den planering som hundratals gymnasielärare snabbt arbetat ihop efter beslutet från föregående fredag? Hej fönster! Möt planering.

Det är så otroligt respektlöst att göra så här mot en yrkesgrupp som år efter år fått knyta näven i fickan, ni sparar på oss, ni försämrar konstant de villkor som reglerar vårt arbete och vi är i förhållande till utbildning och uppdrag gravt underbetalda. Nu, under en global pandemi, kan ni inte ens erbjuda den grundläggande respekt för oss som anställda och yrkesgrupp att med någon form av framförhållning förändra våra förutsättningar att så gott som möjligt fullfölja vårt uppdrag. Är vår tid och engagemang så lite värt att ni känner att ni kan ”vaska” vår planeringstid så att mängder av oss måste jobba på vår fritid, gratis, för att städa upp efter er?

Det kan inte vara sådant behov av snabba beslut där ryggmärgen, känslan och de egna barnens skolgång övertrumfar hjärnan, medmänskligheten och respekten för de som faktiskt får se till att de beslut som tas fungerar i verkligheten.

Det rimliga nu är att överheten krattar manegen åt skolpersonalen istället för att lägga en ny bombmatta varje fredag.

Skolans personal har fått slita för att få skolan att fungera någotsånär i coronans tidevarv, många ryggar har krökts under tyngden, inte bara fysiskt men också mentalt. Det rimliga nu är att överheten krattar manegen åt skolpersonalen istället för att lägga en ny bombmatta varje fredag. Jag förstår frustrationen hos eleverna och delar den på många vis, men det finns inga vinnare i en global pandemi. Vi som jobbar i skolan får helt enkelt be om tålamod och förståelse även hos eleverna som lider av distansuppläggets själsdödande tristess.

Lars Thorsell, lärare på Polhemsskolan

Tony Wärefors, lärare på Polhemsskolan