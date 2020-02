Insändare: Sluta "tänka" fram ogenomtänkta förslag – som kilometerskatten

"Pengarna ska in" säger några utredningsinstitut och föreslår en kilometerskatt på vårt resande. 50 öre i kilometeravgift. Fem kronor per mil för att hjälpa landsbygd! Vad blir landsbygd? Invånarantal eller antal registrerade fordon? Sen säger man att antalet hybrider och elbilar ökar – och pengar måste in.

Nästa steg blir de som har solceller, staten har full kontroll över dem och de kommer att få betala för sin el efter antalet soltimmar i den del de bor, vilket blir jämlikt? Som vanligt så rättar sig svenskarna. Var och en röstar efter sin övertygelse men handen på hjärtat vad har hen fått? Endast en röra av kompromisser åt höger eller vänster.

Börja med att höja spärren till 10 procent från 4, så vi blir av med småpartier. De som befinner sig under 10 procent får försöka att komma överens om gemensam politik och bilda en gemensam plattform, för så här kan det inte fortsätta tycker jag, eller”tänker” jag – viket är ett modeord i dag från engelskans think, som också har fler betydelser. När man säger ”så tänker jag” ofta förekommande så är frågan eller svaret inte riktigt klart utan under övertänkande.

En uppmaning till politiker och media: sluta använda ordet”tänker” – använd tycker istället. Det är frustrerande att höra beslutsfattare ”tänka” fram beslut som de egentligen inte är färdiga med ett ställningstagande. Ett sådant är kilometerskatt än så länge.

Väljer jag att bo i glesbygd får jag acceptera sämre service då skatteunderlag saknas för full service.

gubben i lådan