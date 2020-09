Insändare: Snart kommer notan för Skolhusplanen – i form av högre kommunalskatt

Svar till Per-Ola Grönbergs svar direkt på "Alla principer verkar kunna offras så länge L får vara en del av makten"

Grönberg säger sig vilja se fakta och inte spekulationer, så här kommer ett par punkter.

Politikerna i Sandviken refererar ofta till att experter och tjänstemän rekommenderar den väg som har stakats ut för skolan i Sandviken, både historiskt och nu med skolhusplanen. Det är således samma grupp av personer som har styrt skolan operativt men även varit ansvarig för den politiska styrningen de senaste 30 åren. Ett av resultaten kan vi se i Skolverkets Salsastatistik där det framgår att de kommunala högstadierna i Sandviken presterar bland de 30 procent sämsta i Sverige med kommunala huvudmän. I abosluta mätetal är resultat än mer beklämmande. Ja, skolan är i behov av en översyn av många skäl och då bör det finnas skäl till självkritik och inte bara hänvisa till att våra tjänstemän säger att...

Väldigt få motsätter sig de fem utgångspunkterna som har tagits fram, men då kommunens invånare presenteras ett enda alternativ och det alternativet kräver investeringar av 2,2 miljarder kronor i tegel finns det goda skäl till oro och förundran. Ingenstans i utredningen står det att läsa om satsningar på lärande eller hur individen kommer att ges möjligheter att växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar.

Förslaget är starkt kopplat till S standardsvar på allt, ge oss mer pengar så bygger vi ett monument som innebär en och samma lösning för alla, oavsett var i kommunen man bor eller vilka förutsättningar individen har. För mig finns det så många delar i detta som är så långt ifrån en liberal kärnpolitik man kan komma. Jag hade hoppats på mer av våra politiska partier, och kanske framför allt av L och C, där ett minimikrav måste vara att man presenterar fler än ett alternativ.

Som det är nu finns det inget som går att ta ställning till, enda vägens politik således. Som beställare av utredningen så hade ni enkelt kunnat ställa kravet att tre olika alternativ med samma utredningsdjup skulle presenteras. Avsaknaden av detta säger en hel del om tillståndet i kommunen, likriktning i det kommunala styret oavsett partifärg. Vad fyller L och C för funktion när ni enbart agerar som ett stödparti för S?

Det vore även på sin plats att det tydligt redovisas hur finansieringen ska ske, hur kostnadsbilden kommer att se ut för kommunen efter investeringen. Ett negativt kassaflöde under 5–10 år är inget vinnande koncept rent ekonomiskt och riskprofilen på projektet är knallröd. Ytterligare fasta kostnader i form av avskrivningar på upp till 100–120 MSEK per år för en kommun med hög skuldsättningsgrad och budgetunderskott. Grönberg har bland annat under sin tid i makten redan medverkat till att öka skuldsättningsgraden för kommunen från 68,1 procent till 78,3 procent, allt på två års tid. Notan i form av högre kommunalskatt kommer att ses väldigt snart, så hur rimmar det med liberal kärnpolitik?

Fd Liberal