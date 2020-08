Insändare: Spännande kamp om Belarus

Nu ska det bli intressant att se vilken som vinner kampen om Belarus. Ryssland eller EU? Ryssland leder som vanligt på poäng eftersom Belarus, före detta Vitryssland, är en lydstat till storebror Ryssland.

EU kör med sina vanliga gamla skrämskott som heter sanktioner, det gör EU alltid efter val i Belarus eftersom de alltid underkänner valresultatet. Ryssland är som vanligt helt på Belarus sida och höjer rösten i vanlig ordning mot yttre inblandning.

Så långt är det som vanligt, det som skiljer ut just det här valet är förutom det obligatoriska röstfusket, folkets stora vrede som inte verkar avta. Det är intressant för dessa massdemonstrationer har nog inte setts tidigare. Det är synd om folket som måste stå under förmyndarskap av Ryssland år ut och år in.

Svårt att sia om hur hårt EU trycker på den här gången, men troligtvis blir det som vanligt att allt rinner ut i sanden, men Alexandr Lukasjenko sitter oerhört löst just nu. Men han behöver inte känna sig hotat till livet, Putin har säkert ordnat med en reträttplats på något mysigt ställe efter Moskvafloden.

