Insändare: Ställ inte in pensionärsråden!

Pensionärsråden i kommunerna är mycket viktiga forum för dialog och samråd mellan pensionärsorganisationer och kommunens beslutsfattare. PRO vill uppmana lokala politiker att ta tillvara på all kunskap och det engagemang som finns i pensionärsråden. Dessa är viktiga i arbetet med att skapa en god äldreomsorg och kan inte vänta på att fysiska möten blir möjliga.

Under den pandemi som nu pågår, har rådens sammanträden i länets kommuner ställts in. PRO anser det angeläget att kommunerna kan erbjuda möjligheter till digitala möten med pensionärsråden. Behovet av korrekt information om utvecklingen och om kommunens bedömningar och planering är stort. Region Uppsala har nu infört digitala möten likaså har Länsstyrelsen inbjudit till digitala samråd.

Det är mycket olyckligt att sammanträden helt ställs in, när det finns så många viktiga frågor kring pandemin att samtala och samråda om. Viruset har kommit in på en del äldreboenden och i hemtjänsten. Det leder till oro hos de äldre som skulle skyddas och deras anhöriga. Informationen i media är massiv och motstridande uppgifter kan öka oron. Ensamheten är ett problem för många äldre även under normala förhållanden. Pensionärsföreningar och många andra föreningar har nu måst ställa in det mesta av sin verksamhet och vi ser inte slutet på allt som ställts in. Att inte kunna använda kollektivtrafiken ökar också isoleringen för många äldre.

De som skulle skyddas mest i coronakrisen har istället blivit de mest utsatta, och den resursbrist som präglar omsorgen om våra äldre har tillåtits alltför länge. Problemen och bristerna kom inte med coronaviruset, utan de fanns redan innan. Omsorgen måste utgå från äldres behov och de äldre måste ha ett inflytande över hur omsorgen ska ges. Villkoren i äldreomsorgen måste förbättras. Personalen måste ha utbildning och trygga anställningar. 'RO kräver också en rättvis och oberoende genomlysning av bristerna inom välfärdstjänster beträffande äldreomsorgen, som har lett till denna katastrofala situation inom äldreomsorgen.

PRO-distriktet i Uppsala län

Bo Andersson, ordförande