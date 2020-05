Insändare: Stoppa rökning på offentliga platser!

I dag röker ungefär 11 procent av Sveriges vuxna befolkning. Både hemma, men även på offentliga platser. Det är varken bra för deras egna hälsa eller folk i deras omgivning.

En cigarett innehåller 7 000 giftiga ämnen som du snabbt får in i blodet av just röken. Cirka ett 50-tal av dessa ämnen är cancerframkallande eller misstänks framkalla cancer. Den cigarett som röks av en person påverkar dig mer än den som röker, eftersom rökaren andas ut röken i luften som du andas in. Det kallas för passiv rökning.

Passiv rökning ökar även risken för astma, lunginflammation, stroke, hjärtinfarkt, diabetes typ två, KOL, reumatism, benskörhet, sämre kondition, även olika cancerformer i t ex lungorna, urinblåsan, bukspottkörteln och tarmarna.

Det luktar illa och doften sprids genom just röken som andas ut av rökare. Det kostar även väldigt mycket för staten att köpa läkemedel och behandla alla dessa sjukdomar.

Visst att det redan är förbjudet att röka på uteserveringar, men hur kul är det att få in illaluktande rök i dina lungor som kan leda till din död.

Så snälla, sluta röka på offentliga platser. Inte bara för din skull, utan också för alla andras.

Rök-trött tonåring