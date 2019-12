Insändare: Storbritannien borde tillhöra kärnan inom EU

Ja då var det klart, Boris Johnson och Storbritannien lämnar EU den sista Januari 2020 efter en förkrossande seger över Jeremy Corbyn och hans Labourparti.

Så här kan det gå när två så olika personligheter drabbar samman, den ene engagerad, på gränsen till övertänd och den andre anonym, tillbakadragen, tystlåten och tillsynes ointresserad, kunde inte ens redogöra om han var antisemit eller inte.

Det är bara att gratulera Boris Johnson.

Det som skrämmer mig är att Tories, (de konservativa) har ett sånt hat till EU, det verkar ju som EU är roten till allt ont. Hur har det kunnat bli så?

Jag är så pass gammal att jag kommer ihåg Storbritannien när jag växte upp på 50-, 60- och 70-talen som lite efterblivet oss övriga speciellt inom tillverkningsindustrin. Bilarna var inte av högsta kvalitet, ej heller något annat heller. Det man kommer ihåg är alla dessa strejker som avlöste varandra hela tiden samt all snö som färgades svart uppe i vår fjällvärld av all sot som färdades med vinden från Brittiska öarna upp till oss på grund av all koleldning. I och med EU-inträdet 1973 började det hända saker som var till fördel och lyfte England ur misären men det tycks de ha glömt helt och hållet.

Nog om detta nu, det som bekymrar mig allra mest är att detta har kunnat ske. Man har ju hela tiden haft en känsla att det brittiska folket har sett sig förmer än oss övriga européer troligtvis på grund av det brittiska samväldet som var gigantiskt för si så där 100 år sedan där de styrde och ställde som herrefolk och sedan att de tillhörde den segrande sidan av andra världskriget. Allt detta tillsammans tror jag är en stor anledning till utträdet som skett nu. Nu vill de börja om och skilja sig från oss andra och bygga upp en ny superstat, ”tror de”, så det är bara att önska dem lycka till.

Nu borde väl EU ändå vakna, så här får det inte gå till, om EU har har problem med vissa skitländer inom unionen är en sak, men Storbritannien! Där tycker man att gränsen är nådd. Storbritannien anser jag är en av de absolut viktigaste aktörerna i Europa och borde absolut tillhöra kärnan inom unionen.

Det måste nu tydligt och klart framgå att vi som är kvar i unionen vida överglänser de som inte är med. Vi ska vara bäst på allt, levnadsstandard, sjukvård, skolor, infrastruktur, ja allt och det är banne mig EU:s uppgift att det blir så.

Kommer detta att bli en succé för Storbritannien står det inte på förrän nästa land knackar på porten och vill ut och andas frisk luft.

EU-vän