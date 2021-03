Insändare + Svar direkt: Den nya belysningen förvanskar Henry Moores skulptur

Det är på tiden att Gävle kommun tar hand om stadens skulpturskatt. Erik Grates Gudinna vid hyperboreiskt hav på Rådhustorget badar numera inte bara i vatten utan också i ljus. Nu har turen kommit till Slottstorget och Henry Moores skulptur Tredelad vilande kvinna, draperad.

Också hon ska, som vi kunnat läsa i tidningen nyligen, få bättre belysning. En glädjande nyhet förstås.

LÄS MER: Vad händer med den kända Moore-skulpturen i Gävle?

Men ett besök på platsen får mig att undra hur Gävle kommun har tänkt. Belysningsarmaturerna som är nedgrävda i marken runt skulpturen har placerats så nära den att de mer upplevs som ett formmässigt tillägg än något annat. Ja, det är som att den vilande figuren förvanskats och byggts ut med något som påminner om ångbåtsskorstenar. Dessa skymmer delar av skulpturen och kastar dessutom skuggor på den. Det är inte alls lyckat och knappast acceptabelt ur konstnärlig synvinkel.

Jag utgår ifrån att detta är ett olycksfall i arbetet som kommer att åtgärdas å det snaraste. Om inte är en förklaring på sin plats.

Camilla Dal

SVAR DIREKT:

Under 2021 genomför Gävle kommun en stor satsning på vård och underhåll av den offentliga konsten. Belysningsarbetet av Henry Moores skulptur Tredelad vilande figur, draperad är inte färdigt utan kommer att pågå under våren. Installationen är komplex och det är många faktorer som ska samspela. Den viktigaste faktorn är dock verkets konstnärliga uttryck och värde, och den slutgiltiga installationen ska förstärka upplevelsen av Gävles kronjuvel under dygnets mörka timmar.

Vi är glada för det engagemang som den offentliga konsten väcker, och vi tar gärna emot tankar och synpunkter via e-post till konstcentrum@gavle.se

Jan Stene, konstintendent Gävle Konstcentrum