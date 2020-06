Insändare + svar direkt: Det blir för mycket folk på bussarna med sommartidtabellen

Jag reser alltid med stadsbussarna till och från jobbet. Tycker det har fungerat bra med avstånd.

Men nu med sommartidtabellerna dras turer in, har förståelse för det, men inte som det är nu. Linje 14 från Rådhuset till Alderholmen går en gång i timmen. Vi är många inom välfärd som har vår arbetsplats på Alderholmen, och nu är det alldeles för mycket folk på bussarna. Vi måste hålla i och hålla ut.

Tänk om och tänk rätt.

Habiliterare på Alderholmen

SVAR DIREKT:

Tack för dina synpunkter.

Just nu gäller sommartidtabell för bussarna, vilket innebär att det körs färre turer på de flesta linjer. Normalt sett har vi betydligt färre resenärer under sommaren och just nu hade vi önskat att fler uppmärksammat Folkhälsomyndighetens råd om att resa på andra sätt än med kollektivtrafik för att undvika trängsel och smittspridning av covid-19.

Vi har täta avstämningar med trafikföretaget som kör bussarna och följer noggrant resandet. I den mån det går omfördelar vi fordon och sätter in extra bussar där vi ser att vi behöver, men semestrar i kombination med sjukskrivningar bland förare gör att vi har begränsade möjligheter under sommaren.

Eftersom det kan vara svårt att förutse var trängsel kan komma att uppstå uppskattar vi om våra kunder hör av sig till vår kundservice på 0771-9 10 10 9 och rapporterar så att vi kan undersöka det närmare och se om det går att åtgärda.

Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef X-trafik