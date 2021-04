Insändare + Svar direkt: Gavlegårdarna hade kunnat ringa innan de skickade till inkasso

Mina föräldrar har varit Gavlegårdarna trogna sedan mitten på 1960-talet; hela tiden boendes på Urbergsterrassen i olika typer av lägenheter. Hyran alltid inbetald i tid, de tillhörde båda en generation som hade någon slags idé om att göra rätt för sig. Till saken hör också att de båda talade varmt om allmännyttan.

Nu har båda lämnat det här jordelivet, mor sist ut. Det fick till följd att hennes autogiro som fungerat prickfritt under alla år nu den sista månaden fallerade. Detta delvis beroende på att pensionsutbetalningarna förstås stoppades samt att vi anhöriga hade mycket annat att tänka på. Pengar fanns – fast på andra konton.

Hur agerar då Gavlegårdarna? Jo, man skickar direkt ut ett inkasso via kronofogden med krav på restränta, efter att försökt dra pengarna via autogirot. Tur att mor och far inte behövde åse detta.

Hade man inte kunnat kosta på sig en förfrågan via telefon eller mejl efter 60 års prickfria hyresinbetalningar? Jag kan inte låta bli att undra hur en privat hyresvärd agerat om en enda hyra uteblivit efter nämnda 60 år av prickfria inbetalningar.

K-O Björklund

SVAR DIREKT:

Jag vill förstås börja med att beklaga dina föräldrars bortgång och jag har självklart också förståelse för den besvikelse du känner kring de obetalda hyror som lett till inkassokrav, detta mitt i en redan turbulent tid.

Tyvärr är det dock så att vi på Gavlegårdarna inte ha möjlighet att följa upp den direkta orsaken till varje obetald avi. Med över 14 000 lägenheter i beståndet så blir det en ett stort antal avier som ska hanteras varje månad och vi har därför upphandlat ett inkassobolag som tar över hanteringen efter förfallen avi.

I ett fall som ert så blir det givetvis mycket olyckligt och precis som du skriver så skulle en hyresvärd med färre hyresgäster och mindre volymer av avier sannolikt ha större möjlighet till en mer individuell hantering av de som är obetalda.

Men hur som helst så är jag ledsen över att du behövde använda din kraft till hanteringen av detta i din sorg och vi hoppas att din föräldrar hade bra erfarenheter av oss som sin värd under de 50 år de bodde hos oss.

Cathrine Holgersson, vd, Gavlegårdarna