Insändare + Svar direkt: Gör 1177 bättre så slipper 112 onödiga samtal

Den senaste tiden har det rapporterats om att folk ringer 112 när de istället borde ringa 1177, och ibland inte skulle ha ringt någondera då det handlat om fyllesamtal om skjuts hem från krogen, med mera.

Problemet med att en ringer 112 när en istället skulle ha ringt 1177 kan till stor del lastas 1177 som har väldigt långa väntetider. Om man i en akut situation, om än inte livshotande, ringer 1177 och får besked om att "det är många som ringer just nu, men vi tar ditt samtal så snart vi kan", hur länge är det då rimligt att vänta?

För ett par år sedan drabbades jag av ett synbortfall sent en kväll. Jag ringde 1177 och fick vänta i 70 minuter på att få tala med en sköterska som sa åt mig att gå och lägga mig och om det inte blivit bättre till morgonen efter, att jag skulle ringa min HC. Jag talade om att synbortfallet varade mindre än fem minuter, men att jag ändå valde att vänta kvar på att få tala med någon. Jaså, ja då är det nog ingen fara men om du känner dig orolig kan du i alla fall kontakta HC i morgon.

Jag ringde HC morgonen efter och blev ombedd att komma direkt. Efter en snabb undersökning/samtal fick jag en remiss i handen. In till akutmottagningen i Gävle och där blev jag omgående inlagd. Det jag hade drabbats av var mest troligt en så kallad TIA som kan vara en förvarning om en kommande stroke. Efter två dygns observation och många olika undersökningar fick jag åka hem igen med några mediciner i bagaget.

Om jag följt de råd jag fick eller helt enkelt gett upp och inte orkat vänta kvar i telefonen, vad hade kunnat hända då? Vem är jag att avgöra när ett tillstånd är livshotande? Hade TIA:n lett till en stroke hade den kunnat bli livshotande eller åtminstone till ett annat allvarligt tillstånd.

I våras drabbades jag av kraftig näsblödning sex gånger under mindre än ett dygn. När jag ringde och efter lång väntan fick tala med en sköterska så sa hon att jag skulle klämma på näsan för att stoppa flödet. Precis som att jag inte visste det själv... Åkte i alla fall till Familjeläkarjouren i Sandviken och fick komma in bara en kort stund innan de skulle stänga. De stoppade flödet provisoriskt och skickade mig med en remiss till akuten i Gävle. Efter behandling där fick jag åka hem, men blev ombedd att ringa 1177 om det skulle börja blöda igen. Vid elvatiden på kvällen började det blöda kraftigt igen. Ringde 1177 som naturligtvis hade lång väntetid. Ringde istället 112 och berättade att jag börjat blöda igen och att jag inte kunde vänta på att få tala med 1177 med blodet rinnande ur näsan. Det blev ambulans till akuten. Blev inlagd och kvar på sjukhuset i tre nätter.

1177 behöver mer resurser som ger kortare väntetider, men också personal med rätt kompetens. Då kanske 112 får ägna sig åt det se ska, det vill säga agera vid livshotande tillstånd.

En vårdtagare

SVAR DIREKT:

Sedan januari 2020 har 1177 Vårdguiden på telefon liksom 112 och övrig hälso- och sjukvård haft ett extremt tryck som inte kunnat undgå någon utav oss. I telefonin har det inte funnits någon skiftning utan här är trycket konstant. Tillgängligheten för vårdsökande har dubblerats om och om igen men trots detta kvarstår stundtals långa väntetider och även otydlighet för många vart man vänder sig med sina frågor. Extra personal har tillsatts men även de drabbas av covid-19. Nationellt samverkar hela landet delar av dygn och vecka. Detta gör att samtal spiller över åt olika håll. Fullt förståeligt för med de symtom du beskriver så vill man komma fram så snart som möjligt. Det kännetecknar samtliga av våra kunder oavsett ärende.

Att göra medicinska bedömningar i telefoni är inte ett enkelt uppdrag, det kräver hög kompetens. När man som du drabbas av ett synbortfall eller en kraftig näsblödning sker bedömningen utifrån många olika frågeställningar och det primära är alltid att bedöma allmäntillstånd, det vill säga hur du mår och vilken brådskandegrad detta hamnar under. Båda dessa tillstånd kan dessutom höra hemma under 112 eller kopplas dit för fortsatt hantering som exempelvis att bistå med en ambulans. Våra telefonsjuksköterskor avgör i sin bedömning, i dialog med den vårdsökande, vad som i stunden är att gå vidare med. I detta forum kan vi inte gå vidare in i din enskilda bedömning.

Vi, och även övrig hälso- och sjukvård, jobbar fortsatt med att nå en bättre tillgänglighet. Vid 1177 Vårdguiden på telefon brottas vi med att svårt sjuka personer står i vår kö och ibland kraftigt försämras under väntetider. Det är därför viktigt att vardagsfrågor av icke akutkaraktär söks via webben 1177.se eller ställs till respektive vårdenhet på vardagar så att den som bäst behöver kommer fram. Du har helt rätt i att 1177 Vårdguiden på telefon behöver mer resurser, dock är sjuksköterskor en bristvara i hela landet. 112 har sitt uppdrag och vi har vårt, ibland behöver vi hjälpas åt för att ge möjlighet för den vårdsökande till bästa möjliga vård och behandling.

Maria Öst-Backa, tf. vårdenhetschef, 1177 Vårdguiden på telefon, Region Gävleborg