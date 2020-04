Insändare + svar direkt: Telia, lär era anställda om respekt

Jag har dragit mig för att gå in på en speciell Teliabutik. Det är en person där som har bemött mig som jag kom från månen. Nej, jag kommer inte från månen, bara född 1950, utbildning med universitet och arbetat i hela mitt liv för att de yngre skall ha en framtid. Jag är inte dum men jag hinner inte med i utvecklingen vad gäller mobiler. De gånger jag har frågat om hjälp angående mobilen som är köpt hos Telia får jag ett bemötande som är under all kritik. Min väninna har också fått samma bemötande.

Jag gick emellertid förbi Telias butik häromdagen och då var han inte där och jag tänkte då att nu kanske jag kan få hjälp. Nu var det en tjej som brydde sig mer om sina naglar än om potentiell kund. Hon nästan suckade. Ringde Telia kundservice, nej där hade man inte något med detta att göra, utan chefen för butiken.

Jag ger upp nu och kommer att säga upp mitt abonnemang hos Telia som jag haft i många år. Om Telia vill ha kvar kunder så lär era yngre förmågor lite om respekt och alla människors lika värde. Trots kunnig inom IT så måste de ha missat det där med respekt.

Birgitta

Hej Birgitta

Jag beklagar verkligen att du haft en dålig upplevelse i en av våra butiker. Det bemötande du och din väninna fått är självklart inget vi accepterar. Vi jobbar hårt med att anställa personer med rätt attityd och fortbildar ständigt vår personal för att du som kund ska kunna få den bästa servicen inom våra butiker.

Du får gärna ta kontakt med mig om du har ytterligare frågor eller funderingar, redaktionen har mina kontaktuppgifter. Slutligen så hoppas jag att du vill fortsätta vara kund hos oss.

Johanna Helsing Martin, pressansvarig på Telia