Insändare + Svar direkt: Trist med sopor vid restaurang

Är det okej att det ser ut så här utanför en restaurang? Det kommer fåglar och råttor som rotar i soporna, samt annan ohyra. Letar sig säkert in till restaurangen också. Något för miljö- och hälsovård att kolla upp, inget ställe jag skulle vilja äta vid.

Icke matgäst

SVAR DIREKT:

Vår verksamhet ligger nedanför sjukhuset, nära skolor och mittemot Boulognerskogen, och på grund av det har vi mycket trafik runt omkring kiosken. Det orsakar, på grund av brist på soptunnor runt omkring, en stökig bild. Vi har egna soptunnor som är monterade på kioskens väggar, men alla upptäckter inte dem.

Kommunen har en enda soptunna, som finns på busshållplatsen som inte töms så ofta, vilket gör att det ligger mycket skräp runtomkring. Fåglar samlas då utanför kiosken, men vi har inte möjlighet att förhindra det.

Kommunen äger delar av marken runtomkring kiosken, och det är de som är ansvarig för skötseln. Vad jag vet hyr de in en entreprenör som ska sköta detta, men vi ser att det brister.

Vi har soprum för våra sopkärl och de är låsta under dygnet. Tömningsdagarna är måndagar och fredagar, då vi ställer fram kärlen. Under den tiden kanske fåglarna snokar sig fram under tömningen.

Vi kontrolleras av Anticimex som är ett krav av Nordic FastFood, varje månad och de kollar allt som är ätbart och om det finns kryp eller liknande spår i lokalen. Vi har inte haft en enda anmärkning. De rapporterna går till kommunen också.

Mvh

Murat Bag, ägare till Sibylla-kiosken