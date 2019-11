Insändare + svar direkt: Usla öppettider på nyrenoverade Valbobadet

Gävle kommun satsade x antal miljoner på att renovera Valbobadet, som nu till vår glädje öppnat igen. Men frågan är bara när vi invånare i Gävle kommun ska kunna nyttja vårt fina nyrenoverade bad med tanke på de sparsamma öppettiderna. Mellan klockan 7 och 9 på förmiddagarna får ni i varje fall inte dit någon familj med skolbarn – inte heller någon vuxen med vanliga arbetstider.

Men, tänker jag, öppet på eftermiddagen borde det väl kunna vara för våra äldre skolungdomar? Nej, de verkar man också vara rädda att få till badet. Öppet en kväll i veckan till 20.00 får väl minsann räcka. Fysisk aktivitet skall ju annars uppmuntras bland våra ungdomar, alla spelar ju inte hockey, innebandy eller fotboll.

Så blev det höstlov och vår familj tänkte att nu kanske vi får en chans till ett dopp. Men icke sa Nicke, tro inte att Gävle kommun ser till att badet har öppet nåt extra nu när det är skollov.

Vi får vackert titta in genom fönstret för att beundra vår nyrenoverade bassäng. Det ser väldigt lugnt och fridfullt ut, precis som Gävle kommun verkar vilja ha det på detta folktomma bad.

Badsugen familj i Valbo

SVAR DIREKT:

Gävle kommun driver tre inomhusbad och arbetar fokuserat för att tillgängliggöra baden i så stor utsträckning som möjligt. Ett arbete som till stor del innebär omfördelning av befintliga resurser inom verksamheten för att säkerställa en trygg badmiljö. Vi behöver i första hand prioritera simskoleverksamheten och därefter bemanna upp våra anläggningar för bad och motionssim. Under höstlovet utökades Valbobadets öppettider från åtta timmar till 22 timmar. Olyckligtvis påträffades ett problem med den höj- och sänkbara bassängbotten vilket medförde att vi med kort varsel fick hålla stängt under måndagen och därmed reducera öppettiderna med sju timmar och istället hålla badet öppet i 15 timmar under höstlovet.

På gavle.se kan ni tycka till om våra öppettider och lämna förslag på hur ni önskar att kommunen håller baden öppna.

Gävle kommun, Livsmiljö Gävle