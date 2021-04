Insändare + Svar direkt: Vad är det för tid som gäller till dos 2?

Jag fick min första Covidvaccination med Astras vaccin den 29 mars på Läkarhuset i Gävle, fick ett kort med datum och vaccinsort samt information att dos två ska tas om tio veckor, det blir 7 juni.

En bekant fick första dosen av Pfizer 31 mars på ett annat ställe och på kortet skrevs att dos två skulle tas från den 22 april, alltså om tre veckor. Vet också andra som fått samma information.

Läser man regionens information angående vaccination av dos två så ska Pfizer och Modernas dos tas efter sex veckor och Astras tio veckor därför att fler ska få möjlighet att få dos ett så snart som möjligt, vilket låter rimligt.

Varför följer inte alla vaccinationsställen regionens rekommendation? Har informationen inte nått ut till alla?

Undrande 70 plussare

SVAR DIREKT:

Det nya tidsintervallet för Pfizer och Modernas infördes 30 mars i Region Gävleborg. Det är möjligt att informationen om det utökade intervallet inte hade nått ut till samtliga vaccinationsplatser till dagen efter, och att ett antal personer därför rekommenderats att boka tid för dos 2 med det tidigare intervallet.

Om du redan har bokat in dos 2 med ett intervall på tre veckor behöver du inte boka om din tid. Men om du inte har bokat in dos 2 ännu, så ska du boka in den minst sex veckor efter dos 1.

Tina Mansson Söderlund, biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör och vaccinsamordnare i Region Gävleborg