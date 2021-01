Insändare: Svar saknas om sekretess i sms-inbjudan till vårdbesök

På Arbetarbladets insändarsida 22 januari berättade hälso- och sjukvårdsdirektören Johan Kaarme och dataskyddsombudet Lisa Knutsson Fröjd vilka uppgifter som får finnas med i en sms-kallelse till en patient från någon vårdenhet inom Region Gävleborg. Det var klargörande och säkert av intresse för en del av tidningens läsare.

Bakgrunden var berättelsen om en multisjuk pensionär – vi kan kalla honom Per Åke – som flyttat från Gästrikland till Uppland och därmed samlat erfarenheter av två regioners sjukvårdsbyråkrati. Han väntade på att kallas per brev till inte bara en utan till flera olika enheter på sjukhuset i Gävle. Ett brev hade skickats ut från en av de sjukhusavdelningar han har kontakt med, men det nådde aldrig Per Åke; det är sånt man får räkna med numera. Så för säkerhets skull fick han senare en kallelse per sms. Där stod att han var välkommen ”till ditt bokade hälso- och sjukvårdsbesök” plus datum och klockslag.

Eftersom Per Åke inte visste om han var inbokad på avdelning A, B eller C där han är patient, ringde han sjukhusväxeln för att få besked. Det fick inte växeltelefonisten berätta ”på grund av sekretess”. Det var alltså hemligt för den berörda patienten.

Teamet Kaarme/Knutsson Fröjd förklarade, att den som inte fått sin kallelse från sjukhuset kan kontakta dataskyddsombudet. Det är nog inte alltid så lätt för en patient att känna till ett brev som aldrig nådde fram.

Men den riktiga knepigheten i det aktuella fallet är en annan: Det som är fel norr om Dalälven är rätt på den södra sidan. När Per Åke kallas till Akademiska sjukhuset i Uppsala, står det i deras sms: ”Du har tid på X-mottagningen, ingång så och så, datum och klockslag. Uteblivet besök debiteras. SMS-et kan inte besvaras. Tel-nr.” Att sådana besked skulle beröras av sekretessbestämmelser sade man sig där aldrig ha hört talas om.

Samma lagar gäller i båda länen. Och det var just detta som Per Åke ville få klarhet i, till gagn inte bara för honom själv. Förslaget var att berörda chefspersoner, kanske tillsammans med en jurist, pratar ihop sig över länsgränsen. Är det hemligt eller inte att en patient sms-välkomnas till sin mottagning? Kaarme/Knutsson Fröjd valde att inte kommentera det.

Nästan dagligen upplever vi att makthavare i medierna duckar för besvärande frågor genom att svara på något annat. Det vore fint att kunna skryta med att i Region Gävleborg talas klarspråk.

Barbro Sollbe