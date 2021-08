Insändare: Tack för bra insändare om klimatet

Svar till Olle Ljungbeck: "Klimatförändringen är naturlig"

Tack Olle Ljungbeck för din som vanligt nyanserade beskrivning av klimatets historia och vad som troligen väntar om 300–500 år.

Är sorgligt att tidningar och andra massmedia publicerar så många gissningar, men inte kollar fakta. Ta den insändare som påstod att 40 miljarder ton is smälte på en dag, just 4/8. Var skribenten där och mätte? I en insändare står att ungefär en tredjedel av all is på Grönland skulle försvunnit på en dag.

På radion nämnde en reporter att vid Zanzibar hade havet stigit med en meter. Hur långt under vattnet ligger då Mauritius idag och de små öarna i Mikronesien, är de borta?

Ingen har heller inte lekt med is. När man var liten fyllde man en hink med is ända upp och kollade hur mycket vatten det blev. Av isen i en 20 liter hink blev de två deciliter vatten i botten av hinken, fyllde man samma hink med packad snö blev det ännu mindre vatten. Hur mycket vatten blir det av ett ton is? 10–20 liter kanske.

Stiger temperaturen på jorden ökar avdunstningen från haven också, vilket fördröjer att havet stiger. Sedan har vi landhöjningen som fortgår med cirka två millimeter per år här i Gävletrakten, och uppemot tio millimeter i Umeåtrakten.

Vissa experter talar om ökade nederbörd, här i Gävle är det tvärtom. När jag var barn, och ända till för 20 år sedan, var dygnsregn vanliga. Ytterst sällan det kommer dygnsregn i dag, utan bara enstaka skurar, korta häftiga som inte fyller på grundvattnet.

KW betraktaren