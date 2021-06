Insändare: Tänk dig noga för innan du röstar nästa gång

Dagen efter extravalet i september 2021 har borgarna vunnit med några procent. I dörren till det imaginära finrummet står partiledarna Kristersson, Busch, Sabuni och väntar på Åkesson. Så kommer Åkesson, och Kristersson säger: "Välkommen in i värmen, vad vi har väntat på den här stunden. Äntligen kan vi sätta i gång vårt viktiga arbete. Först och främst storstäda efter Löfven och hans anhang. Vädra ut den unkna stanken efter S och MP. Men först och främst vill vi be dig Åkesson om att förlåta de som inte velat släppa in dig i finrummet. Men ju mer tiden går ju viktigare har vi partiledare för högerpartierna förstått att du är för att vi ska kunna genomföra förändringarna av vårt kära Sverige".

Lite i lönndom säger Kristersson "vi behöver kväsa många som inte förstår vårt bästa. Till exempel behöver vi göra stora förändringar (försämringar, men det viskar Kristersson) för sjuka, handikappade, arbetslösa och inte minst invandrare. Vi måste se till att sänka skatter för högavlönade och andra välbeställda. Men vi gör det i etapper och sänker skatten i mindre skala för pensionärer och lågavlönade. De är så tacksamma för varje liten skärva de får. Tänk efter ordinarie valet när vi låtit alla komma in i finrummet eller nästan alla, tänk vilka förändringar vi kommer att göra. Först och främst se till att S och kompani aldrig kommer att komma i regeringsställning mer. Jag blir statsminister och du Åkesson vice statsminister med löfte att du får bli statsminister efter några månader eftersom du är så smart".

PS. Vilket slags Sverige vill du ha? Ett Sverige för alla eller ett där de som vill ha ett land som ställer grupper mot varandra? Tänk dig noga för innan du röstar nästa gång.

S R W