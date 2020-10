Insändare: Tänker S och L i Sandviken rasera allt?

Jag tar med förskräckelse del av tokerierna som S och L (stöttat av C?) bedriver i kommunen. Alla tre partierna går centralt ut med att man ska satsa på landsbygden. S och L är tydligen inte lojala med sina partiledningar. C visar inte var de står (inre batalj?). De tre partierna är var för sig långt ifrån att ha väljarmajoritetens förtroende då väljarmajoriteten har inkompetensförklarat dem som ledare av den politiska verksamheten. När de slår sig ihop innebär det inte att de blir mer kompetenta. Att inkompetensförklaringarna är relevanta bevisar partierna själva. C kan vara undantaget för de visar inte var de står.

Börjar med Storviksbadet: Tekniska kontoret säger att det behövs satsningar på 20–25 miljoner kronor för att det ska gå att hålla badet öppet. Forumgruppen har låtit fackfolk undersöka anläggningens skick. De har konstaterat att anläggningen är fullt funktionsduglig. I mitt tidigare arbete som vvs-ingenjör, konsult, med mera och som vvs-ansvarig i industrin, anser jag mig kunna säga att utredningen är professionellt genomförd och med stor säkerhet riktig. Endast normala enkla underhållsåtgärder behövs. Då underhållskostnaderna tydligen är låga är det ett tecken på att den tekniska livslängden är långt ifrån slut, något tekniska chefen hävdar. Forumgruppen presenterar detta för tekniska chefen och ordföranden (L) i kultur och fritid. Gruppen säger att de bemötts och avfärdats mycket oförskämt. Om chefen och ordföranden hade haft den kompetens och det ansvarskännande för verksamheten som man har rätt att kräva hade de genast sagt att det är intressant och måste undersökas. Deras agerande kan vara trolöshet och något för kommunrevisionen.

Det andra är skolhusplanen som har förkastats av forskare om skolverksamheter, med flera, som är insatta i sakfrågan. Den behandlar inga alternativ som kommit fram, inga tankar om hur andra kommunala verksamheter påverkas, inget om hur skolbarn, lärare och anhöriga påverkas, inget om trafikproblemen som uppstår, inga analyser av riktigheten i befolkningsprognosen som kan förändras på grund av coronan. Inget om framtidsplaneringen och visionerna i de olika kommundelarna. Integrationsproblemen har kommunen hittills inte kunnat lösa och nu inbillar man sig att man löser dem via skolplanen.

De olika alternativ som kommit fram i utredningen har S, L, C helt enkelt förkastat och kör över de övriga och fastställer utan diskussion att tjänstemannaförslaget ska läggas fram för kommunstyrelsen.

I Arbetarbladets tv-debatt och i andra sammanhang säger kommunalrådet från S som ordfförande i styrgruppen för skolhusutredningen att ingenting egentligen är klart, att allt kan förändras under projektet. Kommunalrådet från L och v. ordf. i styrgruppen, vars enda försvar är att han och vi måste lita på tjänstemännen visar att då vet han nästan ingenting i frågan. Det var välgörande för saken att panelen och M:s ledamot med sina goda kunskaper påvisade hur tokigt det är.

Revisorerna har riktat allvarliga anmärkningar mot kunskapsnämndens ledning av skolverksamheten. Alltså nämnden klarar inte ens av att leda verksamheten enlig lag och att skolplanens hantering och resultat bekräftar även det att de styrande partierna inte klarar av att leda på det sätt som invånarna har rätt att kräva. Sammantaget innebär detta att jag anser att skolplanen inte är i skick att den kan behandlas i kommunfullmäktige.

Slutord: Är de tre partierna kompetenta att tillsammans leda kommunens verksamhet? Inte enligt min och många andras åsikt. Jag konstaterar att de reducerar sig själva och hjälper SD att få oförtjänta framgångar i nästa val.

Olov Göransson, fd liberal enskild medlem i M, men fritt skrivande

