Verkligt glädjande att läsa insändarna gällande den svenska skogen och biobränsle. Tänkte rekommendera en intressant och tankeväckande film i ämnet som finns på Youtube. Den heter More Of Everything A film about Swedish forestry. Textad på svenska.

Efter att ha sett den får man en annan syn på den svenska skogspolitiken. Garanterat.

Skogsmulle