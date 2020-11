Insändare: Telia gör allting vansinnigt krångligt

Min far har en sommarstuga någon mil utanför Ockelbo. Det har varit problem till och från där med den fasta telefonin, och nu har Telia beslutat ta bort den möjligheten och erbjuder istället en variant på telefoni där man nyttjar mobilnätet istället.

Telefonin stängs ned den 30/11 och redan för ett år sedan började det komma information om det. I det senaste brevet erbjuds man välja den lösning man är intresserad av. Man skall då kontakta Telia via telefon och göra sin beställning.

Jag ville hjälpa min far med detta. Han är snart 90 år och tycker sådant här är krångligt. Jag kontaktade Telia och ville göra en beställning, men fick svaret att jag inte fick göra det för annans räkning, om inte min far satt bredvid och kunde intyga. Jag fick då rådet att fylla i en fullmakt för att beställa för hans räkning, och det skulle vara okej att göra per mejl. Efter lång väntan på svar från Telia, hörde jag av mig och fick reda på att fullmakten skulle ha skickats i original, per brev.

Jag blev då ombedd att åka till min far och att vi skulle ringa in igen och göra en beställning där han också kunde bekräfta att beställningen var okej. Efter diverse krångel med kontakten med Telia, att bara få någon att prata med, fick vi beskedet att han måste identifiera sig via mobilt bank-id, vilket min far inte har. Alternativt nu var att vi skulle skicka in fullmakten per brev och vänta två till tre veckor innan vi skulle kunna ringa och göra beställningen. Det går nämligen inte att göra en beställning och som sedan expedieras så snart fullmakten inkommit. Den måste finna på plats fysiskt vid beställningstillfället. Alternativt kunde vi besöka en Telia-butik, något som inte finns där vi bor.

Nu har vi parkerat detta. Hur svårt skall det vara? Varför kunde inte möjligheten för min far att beställa ha varit med i det brev där alternativen presenterades? Ett enkelt kryss i en ruta, en underskrift och sedan bara skicka in sin beställning?

Förutom allt krångel, och hittills utan resultat, så har Telia ett allvarligt problem. Deras personal i kundtjänst kommer med olika information om samma sak, och det är allvarligt.

Nu funderar vi på att inte gå in i detta över huvud taget. Blir nog en mobiltelefon med abonnemang istället.

Behöver väl knappast säga att det inte blir hos Telia?

Mats

Fotnot. Telia har getts möjlighet att svara på insändaren, men har inte återkopplat.