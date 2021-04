Insändare: Trålfiske måste förbjudas i Östersjön

Kommentar till debattartikeln: "Värna det småskaliga fisket – öka avskjutningen av säl"

Säl och skarv har säkert funnits i Östersjön långt före innan människan slog sig ner i området. Inrikta er på att totalförbjuda trålfisket istället. Östersjön är ett innanhav precis som Medelhavet, det vill säga den enda öppningen till de stora oceanerna är ett smalt sund.

Försök få EU att förstå att trålfiske från jättestora fartyg med kylutrymmen som kan ligga ute till havs veckovis och som dammsuger haven effektivt på all möjlig fisk ska totalförbjudas. De får enbart tråla i de stora oceanerna. Det är trots allt många länder runt Östersjön och många familjer och företag som lever på fisket, men blir nu helt utkonkurrerad av dessa trålare.

Att man måste hålla efter skarvar och sälar med jakt ändå håller jag med om. Men för att rädda Östersjöns fiskebestånd – förbjud trålare. Östersjön är ju oerhört utsatt ändå med döda bottnar på grund av syrebrist och omfattande algblomning på grund av klimatförändringar.

Jag har tidigare föreslagit att man ska öppna upp så att friskt syrerikt havsvatten på något vis kan rinna in i Östersjön från Vita havet via Ryssland och ut i Finska viken för att syresätta och rädda Östersjön. Den enda stora syretillsättningen som sker nu är vid rejäla stormar och nordlig vind, då trycks så mycket vatten som möjligt genom Öresund och övriga sund via Danmark in i Östersjön.

Öresund räcker inte till