Insändare: Trygghetsboendet i Bergby finns inte på kommunens egen lista

Replik till "Svar direkt: Politikernas löfte om trygghetsboende i Hamrånge är inte trovärdigt":

Ni som har internet kan gå in på Gävle kommuns hemsida där kan ni läsa om olika verksamheter i kommunen. Jag går in och kollar titt som tätt vad som är på gång i kommunen. Där kan ni läsa om de olika planer som finns. Therese Metz påstår att planarbetet pågår med att ta fram en detaljplan i Bergby för trygghetsboende. Om ni är kvar på sidan om planer så går ni in på detaljplaner sedan går ni på planbesked/uppdrag, där finns det 39 uppdrag, men inte någon påbörjad plan för trygghetsboende i Bergby.

Jag läste att det skulle ta två år för en detaljplan för en cykelbana i Åbyggeby: Om vi då leker med siffrorna om det tar två år för att planera en skiten cykelbana, och den finns inte med på listan om 39 stycken uppdrag. Hur långt borta i tiden är det troligt att ett trygghetsboende i Bergby är på plat? Om vi leker med tanken att det utgår fyra uppdrag per år då skulle det ta tio år innan trygghetsboende är överst på listan, plus de två år det tar att göra en detaljplan.

Ni får bilda er egen uppfattning vad som rätt eller fel.

Lutfisktorparen