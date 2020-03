Insändare: Uppenbart finns inte en tanke på att återinvestera statliga skattemedel till landet utanför Storstockholm

Varför inbillar vi oss ute i landet att staten, regering och riksdag, ska anslå medel till upprustning av Norrlands och inlandets eftersatta infrastruktur, vägar, järnvägar och flyg?

Inför sistlidna val deklarerade Stefan Löfven att hans blivande regering hade för avsikt att anslå 700 miljarder till landets infrastruktur fram till 2029. Men var, geografiskt sett, avsåg Stefan Löfven att skattepengarna skulle investeras?

Uppenbart inte i de fem Norrlandslänen eller i inlandets skogs- och vattenkraftskommuner. Samma lika som det varit ända sedan 1950-talet.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth har efter valet förklarat att planeringen för höghastighetståg söderut från Stockholm för 300-400 miljarder fortskrider. Hans svepskäl är att den ska byggas av miljöskäl. Höghastighetstågen söderut från Stockholm byggs i första hand med avsikten att vidmakthåll översysselsättningen och tvångsinflyttningen av konsumenter till Storstockholm.

Utöver ovan nämnda byggprojekt i Storstockholm pågår byggande av en ny trafikplats vid slussen. Statskassan betalar löpande för bygget i mångmiljardklass. "Förbifart Stockholm”, en bosättningslinje från centrala Stockholm (Odenplan) ut till Botkyrka kommun, kostnad 60 miljarder enligt naturvårdsverket. En sexfilig motorväg från Stockholms norra utfart mot och under Solna stad: kostnad 1 miljard per km. Plus ytterligare ett stort antal infrastrukturprojekt betalda ur statskassan i alla Stockholmskommuner. För att nu inte nämna ytterligare utbyggnad av Arlanda för 44 miljarder med följden att Skavsta och Västerås måste läggs ned.

Uppenbart finns inte en tanke på att återinvestera statliga skattemedel till landet utanför Storstockholm även denna tioårsperiod.

Sören Molander