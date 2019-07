Insändare: Vad händer med landstingen om all vårdpersonal säger upp sig och går via bemanning?

Det finns stora isberg under ytan som expanderar för varje dag. Arbetsmiljön för vårdpersonalen samt vården för patienterna skulle kunna göras så mycket bättre. Landstingen i Sverige försöker göra sig av med hyrpersonal. Detta är en naiv syn då det stora isberget under ytan jobbar i motsatt riktning.

Tendensen går allt mer åt att personalen för att orka med jobb och privatliv vill lämna landstingen och bestämma sitt liv via bemanningsföretag. Landstingen gnider på varje krona till fast personal men slösar till bemanningsföretagen. Vad händer med landstingen om all vårdpersonal säger upp sig och går via bemanning? Kanske lönerna då skulle öka för den fast anställda personalen?

Då kanske vi kan börja resonera om att bemanningsföretagen inte behövs längre samt att patienten får en kontinuitet i vården. Det är en tidsfråga innan landstingen blir ett sjunkande Titanic, som krockat med ett isberg de inte förutsåg. En vård med orutinerad personal som tappar sina mentorer. Som nyutexaminerad är allt stort och spännande. För de rutinerade ett arbete som sliter hårt då den kliniska blicken ser de små detaljerna som kan skilja liv från död för patienten. Som patient tror man på det personalen säger. Vi som jobbat länge hör dagligen hur tokigt det kan bli från orutinerad personal.

Kanske dags att skrota landstingen som besitter makten över vården?

Leg sjuksköterska