Insändare: Vad vill Sandvikens kommun med Storvik och landsbygden?

Några synpunkter och funderingar om Storvik och Storvik-Ovansjöbygden inför Arbetarbladets paneldiskussion 24 februari.

Storviks IF har, tillsammans med andra föreningar och organisationer, under mer än tio år jobbat för att få till en allaktivitetshall i Storvik. Behovet är stort för idrott och motion, Hedängskolan, Ung Fritid (ungdomsgården), pensionärsorganisationerna och andra föreningar och organisationer med behov av stora lokaler. Gamla Parkhallen räcker inte alls till för alla behov. Frågan har belysts genom bland annat en förstudie (initierad av Storviks IF med stöd av Göranssonfonderna), en mycket välbesökt paneldebatt och ett demonstrationståg med över 400 deltagare.

Kommunens arbete med Skolhusplanen indikerar så här långt att Hedängskolan i Storvik blir kvar som F-9-skola men inget är klubbat. Skolan i Åshammar är enligt Skolhusplanen hotad, liksom Kungsgårdens skola. Skolan i Gästrike-Hammarby är stängd (nedlagd?) sedan ett antal år. Skolfrågan, som en del i kommunens landsbygdsprogram, är en mycket viktig fråga för alla i Storvik och Ovansjö. Byskolorna måste finnas kvar som en del i landsbygdsutvecklingen, för barnen och för bygden. Vid en manifestation för skolorna i området under 2019 deltog mer än 700 personer.

Kommunen initierade under 2020 en nedläggning av Storviksbadet, en sommaroas för Storvik-Ovansjöbor och hela kommunen. Besökare på badet kommer från, och uppskattas av, barnfamiljer från hela kommunen. Stora protester mot nedläggningen resulterade i en utredning som enligt uppgift ska vara klar inom kort. Utredningen ska visa vilka investeringar som behövs för att driva badet vidare. Forumgruppen i Ovansjö-Storvik har gjort ett mycket stort jobb med att visa att badet kan drivas vidare utan stora investeringar. Viktigast är att underhållet sköts kontinuerligt. Mycket intressant vad den oberoende utredningen kommer att visa.

Det finns ett stort behov av bostäder i Storvik, både villor och främst lägenheter i flerfamiljshus. Det är mycket svårt eller omöjligt att hitta en ledig lägenhet idag. Lämplig tomtmark finns men inget byggs i Storvik. Om Sandvikenhus eller någon annan bygger flerfamiljshus frigörs säkert villor för främst barnfamiljer, då äldre vill flytta till lägenhet och bo kvar på orten.

Ovanstående är exempel på frågor som engagerar och berör i Storvik och Ovansjö. Sandvikens kommun har under en längre tid arbetat med ett Landsbygdsprogram som borde ha varit färdigt för länge sedan. Vad vill Sandvikens kommun med landsbygden i Sandviken? Den frågan berör naturligtvis inte bara Storvik utan alla mindre orter och landsbygden.

Som en del av ett Landsbygdsprogram borde (måste) det finnas en form av samrådsförfarande med typ byalag och utvecklingsgrupper i de olika kommundelarna. Ett diskussionsforum med gemensamt intresse från kommunledning och utvecklingsgrupper att hitta de bästa lösningarna för kommundelarna. Samrådsförfarandet skall var rådgivande, inte beslutande, men om man har en bra dialog kan man lösa många små och stora frågor.

Hur ser kommunledningen och panelen på ovanstående frågor?

Benny Pettersson