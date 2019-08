Insändare: Våga inte kritisera USA – de måste få köra bil billigt

Säger sig självt att vi i Sverige inte kan/får kritisera USA/NATO och deras bombningar i världen i jakten på så kallade terrorister.

Vi måste förstå att frihetskänslan varje amerikan måste få känna genom att färdas i bil till en bränslekostnad som motsvarar en tredjedel gentemot den kostnad vi bilister i Sverige måste betala. Denna låga kostnad för bränsle uppstår genom att USA/NATO bombar Irak, Libyen, Sudan, Somalia, Syrien i jakt på makten över oljan.

USA kan inte köpa olja, det står under deras värdighet. Sverige köpter rå-olja från Ryssland. Finland köper sin rå-olja från Ryssland, men USA ska kriga åt sig oljan.

Nu på tur står makten över oljan under Arktis, därav har USA utsett en norrman till NATO-chef, som sjunger i kör "we are the world". Vilket förbannat spymedel, när man tänker på 60 miljoner refugees i dagsläget, på grund av alla oljekrig.

förbannad på USA/NATO