Insändare: Vårdnadshavare måste kunna hjälpa sina barn med 1177

Sen en tid tillbaka har inte förälder/vårdnadshavare till en ungdom i åldern 13–17 år tillträde till ungdomens journal och kan över huvud taget inte logga in och beställa en läkartid till dem via 1177. Det kanske fungerar för de barn som är utan funktionshinder eller diagnoser att själva ansvara för deras egen hälsa och förnyelse av medicin. Men en stor majoritet av ungdomen kan inte ensam ha ansvar för detta.

Det går heller inte att skriva fullmakt till den egna föräldern/vårdnadshavaren före 18 år. Påföljden blir att vi som är vårdnadshavare till dessa barn är tvungna att lägga mycket tid på att per telefon administrera våra barns mediciner, läkartider, folktandvården och besök hos BUP, med mera. Vi är tvingade att ringa, trycka in knappval, sitta i lång telefonkö och vi kan inte ens se hur mycket medicin som vårt barn har kvar på recept trots att vi är ansvariga för att våra barns hälsa sköts. Det finns dessutom barn och ungdomspsykiatriska mottagningar som endast tar emot meddelanden via 1177.

Jag förstår att till exempel preventivmedel, aborter, med mera behöver skyddas från föräldrarnas vetskap, men det kan göras genom tvärtom-principen. Allt syns utom det som av integritetsskydd inte är lämpligt att visa. Vården och ungdomen ser det men inte föräldrarna.

Vi vårdnadshavare måste få tillgång till att hjälpa våra barn så länge vi har föräldraansvaret, och det är fram till dess de är myndiga. Jag anser att vårdnadshavare ska ha tillgång till sina barns 1177-vårdguide och att kunna logga in på apoteket för att se vilka recept som finns kvar. Följ upproret på Mitt skifte – 1177 ett systemfel

Anna Nyman, Sandviken