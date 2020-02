Insändare: Varför är det bara åkerier på landsbygden som drabbas av höjt bränslepris Lars Beckman?

Några frågor till Lars Beckman efter debattartikeln ”Dags att sluta använda Sveriges bilister och svensk landsbygd som kassako i statens budget”:

1. Vilka partier är för ”meningslösa byggsubventioner”? Jag hittar det inte i något partiprogram.

2. Var ligger Stockholms bekväma tunnelbanenät? Det jag åkt i när jag varit där har varit allt utom bekvämt.

3. Hur kan man bekämpa utsläpp genom att göra det billigare att använda fossila bränslen?

4. Av ren nyfikenhet, vilka myndigheter tänker ni lägga ned?

5. Varför är det bara åkerier på landsbygden som drabbas av höjda bränslekostnader?

6. Undrar också lite över beräkningen att ökade bränslepriser motsvarar 80 000 kr/bil och år. Ni vill sänka dieselpriset med en krona per liter. Om man räknar på en lastbil som drar tre liter per mil (snitt från några sidor på nätet) motsvarar 80 000 kronor, med 250 arbetsdagar per år, drygt 106 mil/per dag eller 15 timmars körning i 70 km i timmen. Förtydliga gärna.

undrande