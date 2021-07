Insändare: Varför läsa om bebislycka i tidningen?

Fråga till Arbetarbladet. Varför ska jag betala surt förvärvade pensionspengar för att läsa om Anna och Emil Jönsson Haags bebislycka. Nog måste det finnas annat att skriva om. Sådana reportage hör hemma i skvallerpressen.

Nog nu

SVAR DIREKT:

Jag uppskattar alltid era läsares åsikter om den journalistik vi gör. Så jag vill börja med att rikta ett stort tack till dig för att du tar dig tid att höra av dig. Era synpunkter är alltid viktiga för oss. Just i det här fallet håller jag dock inte alls med dig om att det skulle vara något fel på vårt reportage. Det här är ett känt idrottspar som vi skriver mycket om. Nu går de in i en ny fas i livet och de är öppna och berättar om det i vår tidning. Typisk bra och nära lokaljournalistik, enligt mig. För oss som tidning är det viktigt att kunna variera tilltal och typer av artiklar. Mixen är viktig eftersom vi har målet att alla våra läsare ska hitta något i varje tidning som tilltalar just dem. Det finns såklart även andra anledningar till att det är viktigt att balansera upp tyngre nyhetstexter med andra mer rundisar, som vi brukar kalla de mjukare grejerna.

Linda Lundin, stf ansvarig utgivare och nyhetschef