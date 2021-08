Insändare: Värmerekord, översvämningar, smältande tundra – snart orkar man inte mer

Sitter här på kammaren och försöker ta in vad klimatrapporten från FN:s klimatpanel IPCC försöker säga oss vanliga människor.

Det är åtta år sedan de kom med förra rapporten. Bara onsdagen den 4 augusti i år tinade 18 miljarder ton is bort bara på Grönland på en dag! En havsnivåhöjning på en–två meter är redan oundviklig. Om man antar att all is smälter på Grönland stiger havet med sju meter! Då snackar vi bara Grönland. Tänker man sig då Arktis och hela Antarktis... Man behöver inte säga mer. Bränder, stormar, värmerekord, översvämningar, skyfall, smältande tundra, skadedjur, invasiva arter, koldioxidutsläpp, snart orkar man inte mer.

Tar ett djupt andetag och går ut till köket och hämtar en kopp kaffe samtidigt som jag vickar lite på persiennen och kollar hur många höjdmeter jag har ner till ån som rinner förbi huset. Det börjar smyga sig på nu. Varför gjorde jag så? Har aldrig tänkt på det förut. Blir det en ny tideräkning för oss som blir kvar efter denna bibliska katastrof?

Vilket land tar första steget?