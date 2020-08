Insändare: Vem skall ställas till svars för denna pandemi?

Vi är rätt flata i Sverige. Här har vi fått en influensa eller en värre pandemin, som lamslår hela befolkningen. Den bara kom och vi accepterade detta. Ytterst få har ifrågasatt varför den kom och hur det kunde bli så här. Vi bara accepterar det, som en vanlig influensa.

Ingen ställs till ansvar. Men det finns all anledning att göra detta om nu någon törs. Är det här verkligen en pandemi skapad på en köttmarknad i Kina? Eller är det ett virus, som smitit ut från en virusfabrik i Kina? Kanske det till och med är utplacerat, som ett test inför kommande krig? För det är troligt att så här kommer krig att verkställas i framtiden. Inte med raketer, jaktflyg, hangarfartyg, och kulsprutor utan med några provrör virus och agenter, som reser in i de land de önskar överta och placerar viruset i dricksvattnet och sedan är det slut. Varför diskuteras inte detta? Är man för rädd på högre nivå att anklaga Kina? Någon måste ta tag i detta. FN, WHO eller den enda som har stark talförmåga, Trump.

Någon måste också få stå för kostnaderna för det här. Alla företag, som fått stänga igen. Alla som blev arbetslösa. Sjukvården med alla extrakostnader. Hundratusentals, som fått sätta livet till. Allt det här borde Kina få betala.

Nu är det inte bara Kina som jobbar med virusfabriker. Det förekommer i många länder. Om ingen tar tag i det här, så kommer vi att förgöra oss själva på denna jord. Inte speciellt klokt.

