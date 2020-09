Insändare: Vi behöver vårt Folkets Hus i Hofors

I Hofors Kommun finns det 2 500 personer som är över 65 år. I PRO Hofors har vi 1 000 medlemmar. Vi har inga direkta statliga och kommunala bidrag utan verksamheten finansieras genom ideellt arbete, lotterier och avgifter för våra aktiviteter. De allra flesta aktiviteterna har vi på Folkets Hus. Coronakrisen har tydligt visat på behovet av social gemenskap för att känna mening med livet och kunna hålla sig frisk. För detta behöver vi offentliga lokaler som kan hyras för en rimlig kostnad. Utan Folkets Hus och ABF Hofors skulle vi inte kunna ha så många aktiva medlemmar och aktiviteter i vårt PRO.

Många tror att Folkets Hus är ett tomt hus då man inte själv besöker det så ofta. Därför vill vi beskriva en del av de aktiviteter vi har i huset: Dans, tre grupper med cirka 50 deltagare per vecka, Qi Gong och yoga, 4 grupper med cirka 60 deltagare per vecka. Övriga kulturgrupper och it och Teknik, cirka 22 grupper med runt 260 deltagare per vecka. Vi har även 8 månadsträffar, 2 pubkvällar, 2 kulturkvällar, julbord och 2 danskvällar med cirka 100 deltagare per arrangemang. Om man räknar ihop antal besök under cirka 20 veckor/år blir det 9 500 besökare.

Vår oro är stor för vad som kommer att hända med huset. Vi tror att det är svårt att föreställa sig ett Hofors utan ett Folkets Hus och för vår del är det omöjligt. Folkets Hus har en uppdragsersättning (bidrag) för att tillhandahålla hålla offentliga lokaler som kommunens innevånare ska ha till gång till för ett rimligt pris. Otroligt viktigt för en levande demokrati att ha till gång till lokaler att samlas i och kunna ta del av olika aktiviteter.

Folkets Hus-föreningen ägs av sina andelsägare som är organisationer och enskilda. En andel kostar 50 kr. Man har bara en röst oavsett hur många andelar man har. 50 kr är inte så mycket pengar, men om vi alla köper en andel kan det bli en betydande summa.

För att visa vårt stöd för Folkets Hus-föreningen vill vi uppmana alla att köpa andelar och genom det även kunna vara med att påverka verksamheten.

PRO Hofors kommer att be sina medlemmar att köpa egna andelar eller genom bidrag till PRO göra det möjligt för oss att köpa fler andelar. Viktigt att vi visar vårt stöd för Folkets Hus-föreningen och för att kunna bevara huset.

PRO Hofors, styrelsen