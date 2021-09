Insändare: Vi protesterar mot låg pension, digitalt utanförskap och stopp mot kontanter

Dessa frågor vill PRO uppmärksamma under Äldredagen 1 oktober:

För det första: Utvecklingen av pensionerna har gått bakåt under många år. Sverige har nu cirka 300 000 ”fattigpensionärer” som tvingas leva på en pension under EU:s mått på fattigdom. Sverige har en gång i tiden tyckt att ”gärna en medalj men först pension”. Det tycks inte gälla längre. Dels så sjunker pensionerna kontinuerligt i förhållande till lönen under arbetslivet, många får bara 50-60 procent av lönen och i framtiden går det ner mot 40 procent. Dessutom höjs pensionsåldern igen, just nu på väg mot 67 år men siktet är inställt på 69 år. Detta oavsett vilket arbete man haft, ett som slitit ut kroppen (eller knoppen) i förtid och som gör att man bara orkar något år efter 60, eller ett jobb som sparat hälsan. Under samma period, från början av 90-talet fram till nu har skatterna sänkts i omgångar, mest för de rikaste och de med största inkomsterna medan pensionärer beskattats högre.

För det andra: Samhället blir alltmer digitaliserat, det krävs tillgång till och kunskap om datorer och internet för att kunna göra många saker som vi alla behöver. Vi upplever krav på digital tillgång och kunskap för frågor som kontakter med vården, banker, bostadskön, bokning av tåg och så vidare. För att klara sig i dagens samhälle så behöver man alltså ha en dator, internetabonnemang, helst en skrivare och en mobiltelefon med abonnemang. Det kostar att köpa utrustning, det kostar att ha internet- och telefonabonnemang. Med utveckling av pensionerna som leder till allt fler ”fattigpensionärer” så kommer fler än idag att hamna i det digitala utanförskapet. Cirka 1 miljon i dagens Sverige saknar tillgång till det datoriserade samhället och det berör framför allt äldre men också fler grupper som funktionshindrade, nysvenskar med flera.

För det tredje: Utöver detta kommer också att allt fler har slutat att ta emot kontanter som betalningsmedel. Man kan knappt besöka en offentlig toalett, gå på bio, besöka ett museum, handla på butiker, köpa en bussbiljett utan att ha ett bankkort och det är oftast en avgift för att ha ett bankkort.

Vi har fått nog nu, vi protesterar mot ovan beskriven utveckling där många inte kan vara fullt delaktiga på grund av teknikkrav och/eller på grund av mycket dålig ekonomi. Därför genomför PRO Gävleborg en manifestation i länets alla kommuner på Äldredagen den 1 oktober 2021.

Styrelsen PRO Gävleborg

Ordförande Anita Walther