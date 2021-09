Insändare: Vill du halvera din inkomst – bli pensionär!

Vi närmar oss valåret till Sveriges riksdag. PRO avkräver nu besked från samtliga riksdagspartier hur de ser på reformbehovet på pensionsområdet och de alltför låga pensioner som idag utbetalas till en alldeles för stor grupp pensionärer – en grupp som till största delen utgörs av kvinnor.

Nya siffror från EU visar att Sverige har en mycket hög andel pensionärer som riskerar att betraktas som relativt fattiga i förhållande till svenska löntagare – särskilt markant är det om man jämför med situationen för pensionärer i våra nordiska grannländer. Det är illa nog, men värre är att nivån på pensionerna i förhållande till tidigare inkomst kommer att bli mycket sämre i framtiden för många om inga förändringar sker idag. Enligt prognoser kommer framtidens allmänpension snart att vara cirka 50 procent av tidigare lön, för att sedan gå ner mot 40 procent.

Vi kräver nu snabbt en förändring där pensionssystemet först tillförs mer pengar. Enligt tänkta principer skulle 18,5 procent på bruttolönen betalas in till allmänna pensionssystemet i form av arbetsgivaravgifter (egentligen den del av lönen som man avstår till kommande pension). I dagsläget betalas dock bara 17,21 procent in i systemet, men om man återställer nivån så skulle en normal pension kunna höjas med cirka 1 000 kr per månad.

Samtidigt måste en ny pensionsutredning göras där syftet är att se till att framtidens pensionärer får möjlighet att leva utan stora ekonomiska problem. Inget annat är värdigt i ett modernt och rättvist Sverige!

Bo Andersson