Insändare: Vill du också jobba utan lön? Välkommen att bli vår kollega!

Vi är en grupp på 11 personer som arbetar som personliga assistenter respektive habiliterare i Älvkarleby kommun. I flera år hade vi genom vårt fack Kommunal kämpat för att förhandla bort bilaga J som finns i det centrala kollektivavtalet. Bilagan bestämmer att inom vårt yrke ska man ha jour utan att få betalt och utan att den räknas in i arbetstiden.

LÄS MER: Gävle kommun måste se över den orimliga nattjouren

LÄS MER: Flera forum finns där man kan lyfta problem med arbetsmiljön

När vi förra året äntligen fick ett lokalt avtal som gjorde att vi fick räkna in arbetstiden kändes det så skönt och vi har aldrig tidigare mått så bra som under det här året. Vi får återhämtning mellan arbetspassen och våra krafter och mående har varit i balans. Något som våra brukare också har känt av då de har blivit både lugnare och tryggare.

Men den 28 augusti sa kommunen upp det lokala avtalet för oss personliga assistenter, och vi habiliterare på Borggatans gruppbostad har fått veta att vi är nästa på tur. Det blir för dyrt att ha det avtalet fick vi som förklaring. Vilket kommunen kan säga utan att ens ha gjort en riskanalys, något de är skyldiga att göra enligt lag. Vi vill veta hur underlagen till de ekonomiska beräkningarna ser ut! Vad har de räknat in och inte? Finns ökad sjukfrånvaro med? Finns ökade vikariekostnader med? Och finns beräkningar på vad det kostar om vi alla bara säger upp oss på stört med?!

Vad händer då nu för oss anställda? Jo, vi trillar tillbaka till bilaga J vilket igen innebär risk för ohälsa och stress med sjukskrivningar som följd.

Vi har vår nattjour på våra arbetsplatser för att kunna vara tillgängliga dygnet runt för våra brukare och det är en självklar del i vårt jobb. Och visst tänker du som inte jobbar inom vårt yrke att det får vi ju självklart även jourersättning för? Och visst tänker du även att tiden vi är på jobbet självklart är arbetstid och inte fritid?

Inom de allra flesta yrken är ju jourersättning pengar som du får extra utöver din månadslön, precis som ob-ersättning. Men enligt bilaga J får vi bara lön och arbetstid för hälften av timmarna mellan kl 22.00-06.00. De timmar som inte räknas in i arbetstiden ska vi jobba ikapp under ett annat arbetspass. Det innebär att du under en månad kanske är på jobbet 115 procent men bara får betalt för 100 procent, så ser en heltid ut i vårt yrke.

Bilaga J är fruktansvärt dålig och orättvis och borde omförhandlas, vilket många kommuner i Sverige också inser. I Älvkarleby kommun gör man helt tvärtom, samtidigt som man säger sig vilja vara en attraktiv arbetsgivare. För att vara en attraktiv arbetsgivare ska man ha bra avtal som i förlängningen bidrar till attraktiva arbetsplatser där personalen känner glädje inför arbetet och mår bra.

Vi vill få betalt för de timmar vi är på jobbet och mer fritid tillsammans med våra familjer!

Habiliterare på Borggatans gruppbostad och en grupp personliga assistenter i Älvkarleby kommun