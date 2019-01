Dåligt av skolan att inte ens svara på jobbansökningar

Ett tips till skolledare i Sandvikens och Gävle kommun – och ja, till er alla andra som sköter rekryteringar: ett sätt att skapa framtida relationer till de som söker jobb hos er inom skolan är att åtminstone svara på ansökningarna.

Jag kan acceptera ett nej alla dagar i veckan, men att inte ens ta sig tiden att lämna ett nej är under all kritik. Det är ett flertal jobb jag har sökt under de senaste halvåret inom skolan där jag inte ens fått ett nej, och de som väl ger feedback, så brukar det till och med vara automatgenererat meddelande – väldigt betungande att låta datorn göra jobbet!

Med tanke på hur skolvärlden ser ut idag bör man vara rädd om de som väl söker jobb hos er och kan tänka sig att jobba inom skolan.

Jag hoppas verkligen att, när ni sitter i knipa och verkligen är i behov av folk, ringer mig och erbjuder jobb, så jag får chansen att avvisa er.

