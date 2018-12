Falsk marknadsföring av X-trafik när nya priser börjar gälla

10 december börjar nya priser gälla i länet för att åka med X-trafik. Man har gått ut med hur billigt det blir och med fler och bättre avgångar till de olika orterna i länet.

Som pendlare ska vi spara fler hundra kronor. Jättebra, om det var sant. Vi som pendlar från Ockelbo får cirka 25 procents höjning för våra resor om vi måste åka med regionaltåget som går till/från Stockholm och stannar i Ockelbo. Flera av oss åker bland annat 6.42 till Gävle för att hinna till våra arbeten.

I dag har vi inte behövt betala något tillägg utan vi åker med årskort eller månadskort på det tåget. Orsaken har varit att de snabbtåg som går inte stannar i Ockelbo. Från och med i mitten av december kommer det att ändras. För att åka med regionaltåget måste vi betala 200 kronor extra på vår årsbiljett, i månaden. Det är samma pris som de som pendlar från Ljusdal betalar, fast de har mycket längre resväg.

Det kan då tyckas att vi i Ockelbo då även borde få utnyttja vår biljett och kunna ha möjlighet att åka till Bollnäs eller Ljusdal med regional- och snabbtåg. Men det går inte. Vi kan endast åka till Ockelbo för våra dyrt betalda 200 kronor. Dessutom stannar fortfarande inte snabbtåget i Ockelbo.

Vi anser att det här är falsk marknadsföring och inte ett rättvist system – alla betalar samma pris, men har inte samma rättigheter. Att man sedan påstår att vi får många fler avgångar är ju också tveksamt. Tittar vi på de tider från Gävle till Ockelbo på eftermiddagen är det en extra avgång cirka kl. 13. Sedan har man gjort om tiderna lite och det regionaltåg som normalt åker från Gävle kl. 18 kommer nu att åka vid 17.

Sedan blir det ett tåg 17.30 från X-trafik. Fungerar det X-tåget lika som 17-tåget under vintern/våren så lär vi aldrig komma hem, för det tåget gick inte så ofta. Nästa tåg går då först vi 19-tiden. X trafik brukar sätta in bussar när tåget inte går. Problemet är bara att om det blir fullt i bussen så kommer man inte hem. Då får man till svar att de inte kan lösa problemet, vänta till nästa avgång – har hänt ett flertal gånger under året som gått.

Vill vi vara säker på att hinna hem i tid till möten måste vi ta bilen. Frågan är om det är värt priset när vi ändå får betala både biljettpriser, men även många bilresor på grund av osäkra avgångar.

Laila Englund, Anna Nyström, Karin Persson, trötta pendlare

SVAR DIREKT:

För att kunna skapa en konkurrenskraftig och attraktiv region utökar X-trafik och SJ sitt samarbete från 9 december där vi tillsammans skapar större resmöjligheter för de som bor i Gävleborgs län. Antalet tågavgångar på sträckan Gävle-Ockelbo-Bollnäs-Ljusdal kommer att utökas och spridas bättre över dygnet, vilket gör att det kommer att finnas avgångar ungefär en gång i timmen på vardagar.

Det nya samarbetet innebär även vissa förändringar gällande biljetter och priser. Vissa avgångar som idag körs med X-tåg kommer att köras av SJ och där gäller inte alla X-trafiks biljetter.

Det stämmer att våra kunder i det nu gällande avtalet med SJ kan resa med ett par SJ Regionaltåg på sträckan Ljusdal-Ockelbo-Gävle med X-trafiks periodbiljetter utan extra kostnad, vilket är väldigt förmånligt. Alla kunder som reser med X-trafik periodbiljetter på SJ-tåg efter sträckan Sundsvall-Hudiksvall-Söderhamn-Gävle, vilket utgör majoriteten, måste idag köpa till ett SJ-snabbtågtillägg för 520 kronor per månad.

För att kunna fortsätta resa med de avgångar som körs av SJ från 9 december kommer det att krävas ett SJ-tågtillägg för samtliga kunder, oavsett vilken sträcka man reser. Priset på tillägget kommer att sänkas till 200 kronor per månad och kommer dessutom att kunna köpas till X-trafiks periodbiljetter för alla åldrar, vilket inte är möjligt idag.

Vill man som kund däremot inte betala extra för att få möjlighet att resa även med SJ:s tåg finns det fortfarande bra förbindelser mellan Ockelbo-Gävle med både buss och X-tåg.

Andreas Eriksson, trafikutvecklingschef X-trafik