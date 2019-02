Fel att mäta klick för att avgöra vad man ska skriva om

Varje gång innehållet i Arbetarbladet ifrågasätts, hänvisar chefredaktör Jacob Hilding till att man exakt vet vad läsarna vill läsa om genom att analysera digitala rörelser på sajten. Jag har genom att gå till mig själv inte trott på den metoden.

Nu visar också ny forskning vid Reuters Institute for the Study of Journalism, refererad på Journalisten.se att det är ett tveksamt sätt att mäta vad läsarna vill ha.

Jag citerar: "Enligt en ny studie av den danska gästforskaren Kim Christian Schrøder klickar nyhetskonsumenter ofta på en sorts artiklar – typiska klicktexter; konstiga, underhållande, triviala. Samtidigt värderar läsarna en helt annan typ av nyheter: samhällsorienterade." Kim Christian Schrøder menar vidare att journalister borde lita till sina egna instinkter "snarare än på den opålitliga seismograf som 'Mest läst'-listan är".

Min fråga är om Arbetarbladet kommer att ta till sig av den kunskapen eller fortsätta att lita på sina egna metod.

Ove Wall

SVAR DIREKT:

Du har helt rätt i att vi mäter hur våra läsare tar del av vår journalistik digitalt, och har det som stöd i vårt jobb i vardagen. Däremot är det inte så att vi jobbar efter hur klickade våra artiklar blir. Snabba lättlockade klick är inget som vi fokuserar på alls. Skulle vi det, då skulle vår journalistik se fundamentalt annorlunda ut än vad den gör idag.

Det vi i första hand fokuserar på är vad våra betalande inloggade läsare tar del av, hur länge de tar del av artikeln och om de läser den till botten – och om det är tillräckligt intressant för att locka nya betalande läsare till oss.

Vi på Arbetarbladet ser att snabb information om vad som händer i nyhetslägen, samt granskande och grävande journalistik är efterfrågat. Därför är det prioriterat av oss. Men det ställer också krav på att den journalistiken görs på ett sätt så att läsarna vill ta del av den. Att mäta och analysera hjälper oss att vara på tå och inte luta oss tillbaka. Hur kan vi skriva den granskande texten så att läsarna vill ta del av den i sin helhet? Och kan vi nästa gång ha bättre bilder till reportaget för att läsarna inte ska tröttna halvvägs? För att ta ett par exempel.

Det ni läsare aktivt väljer att ta del av är inte alltid detsamma som vad ni säger att vi journalister bör berätta om. Miljöfrågan är ett bra sådant exempel, där jag ofta möter åsikten att vi borde skriva mer. Samtidigt vet vi nu, utifrån vår data, att det inte är så lätt att få läsarna att verkligen ta del av den miljöjournalistik vi gör.

Innebär det att vi inte ska skriva om en ödesfråga som klimatkrisen? Givetvis inte. Men vi måste ta en rejäl funderare på hur vi gör det, så att läsarna faktiskt tycker att det är så intressant att de vill ta del av det och inte bara pumpar ur oss mängder av miljöartiklar utan att reflektera om någon läser. Det är sådant vi kan lära oss av att mäta och analysera.

Våra reportrar behöver ha flera tankar i huvudet samtidigt när de prioriterar och fattar sina beslut tillsammans med nyhetschefen. Dels baserat på den erfarenhet de har, och dels med de tekniska hjälpmedel som finns att tillgå. Det sistnämnda är fortfarande förhållandevis nytt inom journalistiken och något vi kan utveckla ytterligare – och vi brukar därför säga att vi jobbar datadrivet och inte enbart på magkänsla. På Arbetarbladet har vi, tack vare de sofistikerade verktyg som Mittmedia utvecklat åt de redaktioner som finns i koncernen, möjlighet att göra det på ett klokt sätt.

Att inte ta hjälp av de verktyg som finns tillgängliga för att göra journalistiken bättre – det vore en direkt otjänst mot läsarna, som med rätta ställer höga krav.

Tack för att du läser!

Jacob Hilding

chefredaktör Arbetarbladet