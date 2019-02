Höga snövallar är en allvarlig fara i trafiken

Varje år skadas människor i onödan för att sikten är skymd vid korsningar och utfarter!

Vintertid när ”Kung Bore” härskar med rikligt snöfall är det därför mycket viktigt att snöröjningen sköts bra. Har i mitt yrkesverksamma liv jobbat mycket med trafiksäkerhetsfrågor på våra vägar. Bland annat med hur vinterväghållningen ska skötas bra. Har full förståelse för den kritik som på senare år framförts hur det ser ut på våra vägar under vinterhalvåret. Som inom många andra områden ”är det pengarna som styr”! Om detta kan man säga mycket.

På bilderna syns korsningen vid utfarten från Taxi Hamrånge till gamla E4:an. Här är snöröjningen under helgens oväder under all kritik!

PEAB, som har idag har uppdragit att ansvara för snöröjningen vid aktuell korsning, är ett företag som jag följt många år. PEAB är bra! Under de år jag jobbat i branschen och haft med PEAB kan jag säga detta. De har stor erfarenhet, är lyhörda för synpunkter och ger ett konstruktivt meningsutbyte! PEAB anlitar entreprenörer i de flesta fall för att utföra deras åtagande, liksom de flesta av de större företagen gör. Och det är där vi har problemet.

Naturligtvis har PEAB ansvaret för hur jobben utförs. Men i denna kedja av beställare och utförare är ansvarig myndighet Trafikverket den som borde ta det fulla ansvaret!

Det måste till en förändring i ägardirektiven från regering till myndighet! Beställaransvaret ska innehålla hela kedjan från de företag som fått jobbet till alla de företag som genomför åtagandet! PEAB och alla de övriga stora företagen som räknar hem jobb inom offentlig sektor ska veta att beställaren tar sitt ansvar! Naturligtvis ska detta ske i samförstånd i villkoren.

De två bilderna är ett av många exempel på hur det inte får vara! Stora snömassor direkt i närheten av en korsning! Ska bilisterna se om det överhuvudtaget är klart att åka ut måste de åka ut på halva vägen! Strax efter det jag tagit bilderna träffade jag en av PEAB:s jourkillar som var ute och inspekterade. Vi hade en bra dialog. Vi hade en givande diskussion om vinterväghållning. PEAB kan detta. Jag är helt övertygad om att PEAB kommer att ta en diskussion med den entreprenör som håller snön borta från denna korsning.

Stig Edvinsson

pensionerad trafikdebattör med lång erfarenhet i tidigare arbetsliv med trafikfrågor