Insändare: Ägarna har själva gett The Church överklasstämpel

I Arbetarbladet, fredagen den 17 maj, säger krögarduon till restaurangen/krogen The Church att listningen i The White Guide har bidragit till att tänkbara kroggäster stannat hemma.

Enligt min mening är det inte The White Guide som satt en ”överklassstämpel” på The Church, utan företagarnas egna marknadsföring som cirkulerat på sociala medier, där den dyraste skumpa i största format och med pompa och ståt bärs fram till gästen. All marknadsföring som berört The Church har handlat om att måla upp restaurangen/krogen som ett överklasshak.

Är det då konstigt att vi som slutar jobba en fredag inte väljer att genomföra vår AW på The Church? Våra simpla arbetskläder är inte fina nog för röda mattan, och därav väljer man något ställe som man anser sig passa in på bättre.

Så nej grabbar, att The Church blivit en ” wonna be- överklass” är inte The White Guids fel, utan er egen marknadsföring.

MissTeatcher

Fotnot. Ägaren till The Church har avböjt möjligheten att svara på insändaren.