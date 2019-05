Insändare: Att pendla med X-trafik ger stresspåslag och magsår – Företaget beklagar problemen

X-trafik måste vara ett mycket olycksdrabbat företag. Om inte banarbetet ställer till det, är det förseningar på grund av snö, signalfel och fordonsfel som sätter käppar i hjulen. Lite då och då är även personalen sen eller springer till tåget med andan i halsen. Till råga på allt hänvisas jag till SJ-appen av tågvärdar för att få rätt info. Ersättningsbussar är för små för att ta med sig alla pendlare eller kommer inte alls, och taxin som beställdes 15.30 var i Ockelbo 16.50. Det måste vara olyckligt, eller...?

Vi är en hel del anställda i kommunen som pendlar och är nu led! Att få förklaringar som irriterar mer än lugnar gör ju också att vi inte litar på företaget längre.

Redan vid lunchtid börjar en intensiv bevakning av appen och inställda tåg. Planeringen av att hämta barnen från barnomsorgen ifall tågen är inställda kan ge oss magsår. Och gud bevare dig om du behöver skjutsa någon eller har tandläkartid på fel dag/tid!

Att välja kollektivtrafik ska belöna ens hjärta och hjärna med positiv laddning, men här talar vi ju om stresspålägg och magsår ifall du pendlar till Ockelbo. Vissa av oss har redan valt att välja bilen framför kollektivtrafiken.

Jan E från Pistvakterna kan summera pendlarnas erfarenheter den här våren och vintern: "Vaknar upp på morgon, då var den dan förstörd".

Pendlaren E

SVAR DIREKT:

Vi är medvetna om att det har varit problem med tågen och beklagar att avgångar har ställts in. Som ansvarig politiker ser jag allvarligt på situationen och kan intyga att vi arbetar på alla sätt vi kan för att komma till rätta med problemen. Vi har utvecklat utbudet mycket de senaste åren, framåt är högsta prioritet och att det ska gå att lita på kollektivtrafiken. En viktig del i arbetet är att vi under 2020 kommer att hyra in ytterligare tre tåg, vilket kommer att öka pålitligheten.

I de fall vi inte har rådighet över själva, där vi till exempel är beroende av Trafikverkets planering, gör vi allt vi kan för att ändå påverka så att störningarna ska bli så små som möjligt för er resenärer. Den senaste tiden har Trafikverket utfört underhållsarbeten efter banan på sträckan Gävle-Ljusdal, vilket gjort att en del tågavgångar har ställts in och ersatts med buss. Samtidigt har det även uppstått fordonsrelaterade problem som gjort att andra tågavgångar försenats eller ställts in. För att undvika att akuta störningar i trafiken uppstår arbetar Vy, som är Region Gävleborgs och X-trafiks tågoperatör och de som ansvarar för driften, hårt med förebyggande underhåll av tågen.

Fredrik Åberg-Jönsson (V), Regionråd och ordförande hållbarhetsnämnden